В Румынии назвали происхождение дрона, попавшего в многоэтажку

Атака БпЛА на Румынию

Министерство обороны Румынии подтвердило, что дрон, который в ночь на 29 мая упал на многоэтажку в городе Галац, был русским происхождением.

Об этом сообщает Общественное.

Беспилотник залетел в воздушное пространство страны во время атаки РФ по Украине вблизи границы.

По данным ведомства, в ту ночь Россия совершала удары по гражданским и инфраструктурным объектам Украины в приграничных районах.

Один из ударных беспилотников пересек границу и упал на крышу жилого дома в Галаке.

Для перехвата цели с авиабазы Фетешть в 01:19 были подняты два истребителя F-16, которые также поддерживал вертолет. Пилоты получили разрешение на поражение воздушной цели.

После фиксации дрона системой оповещения Ro-Alert было поставлено в известность население уездов Тулча, Галац и Бреила.

«Ситуация развивается, мы будем предоставлять информацию и официальные данные по мере их поступления», — заявили в Министерстве национальной обороны Румынии.

Директор областной службы скорой помощи Галаца Даниэла Энчу сообщила, что в результате инцидента пострадали два человека. Женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний парень испытал острую стрессовую реакцию. Обоих госпитализируют.

Из здания были эвакуированы или самостоятельно вышли около 70 жителей.

На месте работают спасатели, полиция, медики и специальные службы. Пиротехники Службы разведки Румынии (SRI) установили, что боевая часть дрона полностью сдетонировала и угрозы повторного взрыва нет.

Также сформирована следственная группа для выяснения обстоятельств инцидента.

Отметим, что в ночь на 29 мая российские захватчики атаковали Рани в Одесской области, который находится у границы с Румынией.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник ненадолго вторгся в воздушное пространство Румынии на фоне новых российских атак на территории Украины вблизи границы.

Мы ранее информировали, что из-за массированной атаки российских беспилотников на украинский порт Измаил румынское командование подняло в воздух боевые самолеты F-16 и объявило тревогу для жителей пограничного уезда Тулча.

