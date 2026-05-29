Астрологический прогноз на 29 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда складываются на редкость благоприятно для начала любого дела — не стоит терять такой удачный шанс.
Символ дня: горн — как символ призыва.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, часто они носят не столько физическую, сколько моральную — психосоматическую — причину.
Питание дня: вода в любом ее виде — даже если речь будет идти о супах — принесет организму не пользу, а вред.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен — она не только омолодит, но и привлечет в жизнь дополнительные финансы.
Дачные работы дня: растения нуждаются в поливе и подкормке, а вот обрезать ветки, прищипывать и пасынковать растения не рекомендуется
Магия и мистика дня: время не подходит для сложных магических действий.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.
Табу дня: нельзя напрягать зрение и бездельничать — звезды не прощают бездумной траты таких важных ресурсов, как время и энергия
Цитата дня: «Время — вернейший союзник упорства» (Иоганн Вольфганг Гете).
