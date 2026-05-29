Почему во взрослом возрасте может быть сложно заводить друзей

После университета, переезда, развода, смены работы или даже рождения детей социальный круг часто радикально меняется. То, что раньше было естественной частью жизни, как ежедневные встречи, общее пространство и случайные разговоры, исчезает, об этом рассказало издание Real Simple.

В детстве и юности дружба «встроена» в нашу жизнь через школу, секции или общую среду, однако после 30 лет дружба уже требует сознательных усилий, уязвимости и времени, а именно этих ресурсов взрослым чаще всего не хватает.

Из-за этого многим знакомо странное ощущение, будто заводить друзей во взрослом возрасте стыдно или «поздно», но психологи убеждают, что это абсолютно нормальный этап жизни.

Социальность

Одна из главных причин, почему в школе и университете дружить было легче, — постоянная близость к другим людям. Мы видели одних и тех же людей каждый день, поэтому связи формировались почти автоматически. Во взрослой жизни эти структуры нужно создавать самостоятельно.

Взрослая дружба почти всегда возникает вокруг определенной системы, например, курса, района, регулярной активности или общего хобби. Поэтому самый популярный совет — начать «куда-то ходить». Это может быть книжный клуб, студия керамики, спортзал, йога, волонтерство, языковые курсы или беговой клуб.

Стоит задать себе простой вопрос, куда ходят люди, похожие на вас. Именно там проще всего найти людей с похожими ценностями и интересами. Отдельно эксперты выделяют волонтерство. Оно не только помогает знакомиться, но и сразу создает ощущение общности. Если вы помогаете приюту для животных, у вас уже есть что-то важное общее с другими людьми в комнате.

Первый шаг

Самое сложное начинается после знакомства. В детстве дружба часто возникала сама собой. Во взрослой жизни нужно рискнуть и проявить инициативу и это страшно почти для всех.

Очень часто человек, с которым вы хотели бы подружиться, ждет того же от вас. Поэтому не стоит слишком усложнять, просто представьтесь, сделайте уместный комплимент и предложите кофе или прогулку. Максимум, что может произойти, — человек откажет, но потенциальное вознаграждение значительно больше риска.

Говорите «да», даже когда хочется остаться дома

Взрослая жизнь изматывает. После работы хочется лишь лечь под плед и отменить все планы. Но именно в такие моменты психологи советуют не изолироваться. Ваш следующий близкий друг может быть именно на той встрече, куда вам сейчас лень идти. Иногда новые связи начинаются с одного случайного вечера, на который вы едва себя уговорили прийти.

Дружба любит регулярность

Одна из главных ошибок — постоянно менять активности и не успевать нигде «закрепиться». Если сегодня вы ходите в один спортзал, завтра — в другой, а послезавтра — на новый курс, знакомства не успевают перейти во что-то большее.

Зато регулярность создает ощущение чего-то знакомого и безопасного. То же работает и после знакомства, один кофе раз в три месяца редко превращается в близкую дружбу. Именно регулярный контакт, а не «идеальный» разговор, чаще всего создает настоящую близость.

Старые друзья заслуживают второго шанса

Не вся дружба заканчивается из-за конфликтов. Иногда люди просто переезжают, заводят семьи, меняют ритм жизни, отдаляются из-за усталости или занятости. Многие такие отношения требуют не «разрыва», а перезагрузки. Иногда достаточно честно проговорить чего вам не хватает, как вы хотите поддерживать контакт и что изменилось в ваших потребностях.

И важно помнить, если кто-то перестал выходить на связь, это не определяет вашу ценность как человека.

Качество важнее количества

Во взрослом возрасте почти никто уже не стремится к десяткам поверхностных знакомств. Наоборот, появляется желание более глубоких, безопасных и честных отношений. Это абсолютно естественно. Ваш круг может становиться меньше, но значительно более поддерживающим и эмоционально зрелым.

Отказ — не катастрофа

Правда в том, что не каждый человек станет вашим другом и это нормально. Иногда причина вовсе не в вас, а в том, что человек перегружен, переживает сложный период или не имеет ресурса на новые отношения. «Нет» — это просто информация, а не оценка вашей ценности.

Дружба во взрослом возрасте действительно требует больше смелости, чем в школе или университете. Теперь никто не «сажает вас за одну парту», не создает совместные чаты и не заставляет видеться каждый день. Но в этом есть и преимущество.

Взрослая дружба часто становится глубже именно потому, что она — сознательный выбор двух сформировавшихся людей. И, возможно, самое важное здесь — перестать думать, что все вокруг уже давно «нашли своих». На самом деле очень многие взрослые просто ждут, чтобы кто-то первым сказал: «Может, выпьем кофе?».

