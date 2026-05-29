Мадьяр готов встретиться с Зеленским, но выдвинул условие: что требует Венгрия

Петер Мадяр / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как стороны согласуют вопросы прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Об этом лидеры заявили во время совместной пресс-конференции в Брюсселе, где венгерский премьер выступил вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Какие условия выдвинул Мадьяр Зеленскому

Венгерский премьер отрицал наличие каких-либо связей между переговорами по Украине и финансовыми вопросами между Будапештом и Брюсселем.

Реклама

«Не было абсолютно никакой связи между размораживанием средств и открытием первого раздела переговоров по Украине. Самое важное для нас то, что нам нужны гарантии относительно 100 000 венгров, живущих в Украине, что они смогут использовать свой родной язык в школе, культурных мероприятиях, государственном управлении. У нас есть предложение из 11 пунктов, которое не является новым для украинских партнеров. Опять же, по языковым и культурным вопросам. Мы бы хотели, чтобы украинские партнеры согласились с ними», — отметил Мадьяр.

Глава венгерского правительства добавил, что диалог между странами активен, и в ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел. По словам Мадьяра, по завершении технических переговоров он надеется встретиться с Зеленским в венгерскоязычных районах Украины, чтобы «открыть новую страницу в отношениях между Венгрией и Украиной».

Читайте также В правительстве Мадьяра выдвинули требование Зеленскому: что хочет Венгрия

Со своей стороны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила отсутствие связи между внутренними переговорами Венгрии с ЕС и процессом интеграции Украины, подчеркнув готовность Киева к следующему этапу евроинтеграции.

«И наша позиция очень четкая: Украина и Молдова выполнили все необходимые условия для открытия основного кластера, первого кластера. Так что нет никаких оснований задерживать этот процесс», — заявила Урсула фон дер Ляен.

Реклама

Встреча Зеленского с Мадьяром — последние новости

Напомним, Петер Мадьяр заявил, что собирается в Закарпатье в начале июня. В Берегово он хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Недавно Петер Мадьяр заявил, что якобы сто тысяч венгров в Закарпатской области не имеют базовых прав человека. Ситуацию с нацменьшинством он назвал «особым».

К слову, из-за ударов агрессорки РФ по Закарпатью 13 мая Венгрия вызвала российского посла Евгения Станиславова. Встреча состоялась «по дипломатическим правилам».

Новости партнеров