Мадяр готовий зустрітися із Зеленським, але висунув умову: що вимагає Угорщина

Угорський прем’єр Петер Мадяр назвав умови для зустрічі із Зеленським та розповів про пропозицію з 11 пунктів щодо прав меншин. Голова Єврокомісії оцінила євроінтеграційний прогрес України.

Петер Мадяр

Петер Мадяр / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висловив готовність зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським після того, як сторони узгодять питання прав угорської меншини на Закарпатті.

Про це лідери заявили під час спільної пресконференції у Брюсселі, де угорський прем’єр виступив разом із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Які умови висунув Мадяр Зеленському

Угорський прем’єр заперечив наявність будь-яких зв’язків між переговорами щодо України та фінансовими питаннями між Будапештом і Брюсселем.

«Не було абсолютно жодного зв’язку між розморожуванням коштів та відкриттям першого розділу переговорів щодо України. Найважливіше для нас те, що нам потрібні гарантії щодо 100 000 угорців, які живуть в Україні, що они зможуть використовувати свою рідну мову в школі, у культурних заходах, у державному управлінні. У нас є пропозиція з 11 пунктів, яка не є новою для українських партнерів. Знову ж таки, щодо мовних та культурних питань. Ми хотіли б, щоб українські партнери погодилися з ними», — зазначив Мадяр.

Очільник угорського уряду додав, що діалог між країнами активний, і ближчим часом планується зустріч міністрів закордонних справ. За словами Мадяра, після завершення технічних переговорів він сподівається зустрітися із Зеленським в угорськомовних районах України, щоб «відкрити нову сторінку в відносинах між Угорщиною та Україною».

Зі свого боку голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила відсутність зв’язку між внутрішніми переговорами Угорщини з ЄС та процесом інтеграції України, підкресливши готовність Києва до наступного етапу євроінтеграції.

«І наша позиція дуже чітка: Україна та Молдова виконали всі необхідні умови для відкриття основного кластера, першого кластера. Тож немає жодних підстав затримувати цей процес», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Зустріч Зеленського з Мадяром — останні новини

Нагадаємо, Петер Мадяр заявив, що збирається на Закарпаття на початку червня. У місті Берегове він хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нещодавно Петер Мадяр заявив, що нібито сто тисяч угорців у Закарпатській області не мають базових прав людини. Ситуацію з нацменшиною він назвав «особливою».

До слова, через удари агресорки РФ по Закарпаттю 13 травня Угорщина викликала російського посла Євгена Станіславова. Зустріч відбулася «за дипломатичними правилами».

