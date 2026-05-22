Угорщина запроваджує нові обмеження проти України: що потрапило під заборону

Петер Мадяр / © Associated Press

Уряд Угорщини ухвалив рішення про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомив премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр на своїй сторінці в соцмережі X.

Очільник угорського уряду оприлюднив рішення про обмеження українського імпорту та збереження членства в МКС в одному повідомленні.

«Уряд відкликає намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України», — заявив він.

Нове рішення уряду Мадяра фактично відновлює обмеження, які діяли раніше. Термін дії попередніх надзвичайних указів, що блокували ввезення української сільськогосподарської продукції, закінчився 13 травня. Вони були запроваджені колишнім урядом країни під керівництвом Віктора Орбана.

До переліку українських товарів, які раніше потрапляли під заборону ввезення до Угорщини, входило понад 20 найменувань, серед них:

пшениця та кукурудза

насіння соняшника та ріпак

борошно

м’ясо птиці, яйця тощо

