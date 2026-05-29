Удар по "очах" і "вухах" ФСБ: СБУ знищила надважливий центр радіоелектронної розвідки РФ

Дим від вибуху / © із соцмереж

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію в глибокому тилу ворога, уразивши стратегічно важливий об’єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що завдання, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським, виконали фахівці Центру спеціальних операцій «Альфа». Ціллю українських безпілотників став 16-й центр фсб рф, розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю.

Чим був важливий цей об’єкт?

Цей пункт управління відігравав ключову роль у повітряному терорі проти України. Окупанти використовували його для: наведення крилатих ракет та ударних безпілотників по українських містах і для перехоплення сигналів з іноземних космічних супутників.

Внаслідок точної атаки дронів СБУ ключові об’єкти центру радіоелектронної розвідки рф були повністю виведені з ладу.

Стратегічне значення операції

У спецслужбі наголошують, що ліквідація таких об’єктів має стратегічні наслідки для всього фронту. Ураження 16-го центру суттєво послаблює спроможність росії контролювати повітряний простір, координувати роботу своїх систем ППО та планувати нові масовані обстріли.

Крім того, успішна атака «засліплює» ворога у тилу, що відкриває нові операційні можливості для українських дальнобійних дронів та значно ускладнює росіянам захист власних військових об’єктів.

Нагадаємо, Україна активно нарощує використання дронів, які можуть створити серйозні проблеми російській армії вже цього літа. Один із ключових напрямів — удари по логістиці ворога. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, відомий як «Флеш». За його словами, навіть російські блогери вже визнають, що в окупантів наростає серйозна проблема: Україна дедалі частіше дістає до тилових об’єктів армії РФ. Найближчим часом таких ударів може стати ще більше.

