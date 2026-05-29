Таропрогноз на 30 травня 2026 року: кому день принесе приємний сюрприз, а кому доведеться зробити вибір

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

30 травня стане днем, коли інтуїція і здоровий глузд мають працювати разом. Карти Таро вказують: сьогодні варто уважніше придивитися до людей навколо і не відмахуватися від дрібниць. Саме вони можуть підказати правильний напрямок.

Для багатьох знаків зодіаку цей день стане можливістю переглянути свої плани або поглянути на звичну ситуацію під іншим кутом.

Таропрогноз на 30 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Мечів

Овнам день приносить швидкі події та необхідність оперативно реагувати. Важливо не дозволяти поспіху керувати вашими рішеннями.

Реклама

Телець — Десятка Пентаклів

Тельцям день обіцяє стабільність, підтримку близьких і позитивні новини, пов’язані з фінансами або родиною.

Близнята — Сімка Пентаклів

Близнятам варто запастися терпінням. Результати вже наближаються, але не так швидко, як хотілося б.

Рак — Туз Кубків

Ракам день приносить емоційне оновлення, приємні зустрічі та можливість почати новий етап у стосунках.

Лев — Четвірка Жезлів

Левам день обіцяє гармонію, підтримку друзів або близьких та приємні події вдома.

Реклама

Діва — Вісімка Кубків

Дівам доведеться відпустити ситуацію, яка більше не приносить розвитку. День сприяє внутрішнім змінам.

Терези — Король Мечів

Терезам варто керуватися логікою, а не емоціями. Це допоможе уникнути помилок і побачити справжню картину подій.

Скорпіон — Туз Пентаклів

Скорпіонам день приносить новий шанс у фінансовій сфері, роботі або навчанні.

Стрілець — Шістка Кубків

Стрільцям день може принести зустріч із людиною з минулого або теплі спогади, які допоможуть краще зрозуміти себе.

Реклама

Козоріг — Дев’ятка Жезлів

Козорогам варто не здаватися перед фінішем. Ви вже близькі до результату, навіть якщо зараз цього не відчуваєте.

Водолій — Маг

Водоліям день приносить можливість вплинути на ситуацію і отримати бажане завдяки власним здібностям.

Риби — Королева Кубків

Рибам варто довіряти своїм почуттям та інтуїції. Саме вони підкажуть правильний шлях.

Кому пощастить 30 травня

Тельці, Раки та Водолії можуть отримати хороші новини, нові можливості і підтримку з боку оточення.

Реклама

Кому варто бути обережними

Овнам, Дівам і Козорогам варто уникати поспішних рішень і надмірного навантаження.

Загальний прогноз на день

30 травня 2026 року — це день уважності до деталей і внутрішніх підказок. Карти Таро показують: багато знаків зодіаку можуть отримати важливу інформацію або шанс, який вплине на подальший розвиток подій.

Головне — не поспішати, слухати себе і не ігнорувати можливості, які з’являтимуться у найнесподіваніший момент.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів