Принцесса Евгения потеряла важную должность в фонде короля Чарльза III

Эта инициатива поддерживает молодых лидеров в индустрии моды, архитектуры и экологического активизма. Дочь Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон, ставшая наставником в мае 2025 года, по сообщениям, посетила сессию наставничества в Лондоне в ноябре прошлого года всего один раз.

По сообщению Эфраима Хардкасла из Daily Mail, ее "тихонько отстранили" от должности на фоне "позора", связанного с ее отцом, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который был арестован в феврале по подозрению в должностном преступлении.

Принцесса Евгения также покинула организацию Anti-Slavery International в марте. Профиль принцессы был удален с веб-сайта благотворительной организации, где ранее упоминалась ее работа «по всем направлениям с лидерами в борьбе против современного рабства».

