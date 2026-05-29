Принцесса Евгения потеряла важную должность в фонде короля Чарльза III

Принцесса Йоркская Евгения покинула свою «влиятельную» роль наставницы в рамках инициативы «35 до 35» фонда короля Чарльза менее чем через год после начала работы там.

Ольга Кузьменко
Принцесса Евгения / © Associated Press

Эта инициатива поддерживает молодых лидеров в индустрии моды, архитектуры и экологического активизма. Дочь Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон, ставшая наставником в мае 2025 года, по сообщениям, посетила сессию наставничества в Лондоне в ноябре прошлого года всего один раз.

По сообщению Эфраима Хардкасла из Daily Mail, ее "тихонько отстранили" от должности на фоне "позора", связанного с ее отцом, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который был арестован в феврале по подозрению в должностном преступлении.

Принцесса Евгения / © Getty Images

Принцесса Евгения также покинула организацию Anti-Slavery International в марте. Профиль принцессы был удален с веб-сайта благотворительной организации, где ранее упоминалась ее работа «по всем направлениям с лидерами в борьбе против современного рабства».

