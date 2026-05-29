Елена Мозговая показала легендарного отца в молодости и рассекретила важное событие в его честь

Елена Мозговая и Николай Мозговой / © facebook.com/olenamozgova

Украинский продюсер Елена Мозговая показала, как выглядел ее легендарный отец, композитор и певец Николай Мозговой, в молодости, и рассекретила важное событие в его честь.

В следующем году покойный исполнитель должен был бы праздновать юбилей. Артисту могло бы исполниться 80 лет. Однако, к сожалению, его жизнь оборвалась в 62 года. Но его дочь Елена Мозговая не забывает о важных датах. Поэтому, она по-особенному планирует почтить память отца.

Продюсер готовит в честь папы концерт. Елена Мозговая уверяет, что у нее уже есть множество идей, а также накопилось немало замечательных каверов и номеров. Знаменитость делится, что много чего зрители увидят впервые. В то же время знаменитость организует такой концерт памяти, который будет грандиозным и душевным — таким, как и был ее легендарный отец.

«В следующем году мы бы праздновали юбилей… Всего 80 лет должно было бы быть, но не случилось, как хотелось… Уже думаем, творим, обсуждаем, колдуем над концертом по случаю 80-й годовщины со дня рождения… Есть много идей, за эти годы от первого концерта памяти накопилось много красивых каверов, номеров, некоторые обязательно воспроизведем, что-то трансформируем и много чего будет снова впервые…», — прокомментировала продюсер.

Николай Мозговой в молодости

Свой пост Елена Мозговая дополнила архивным фото ее отца. На снимке Николай Мозговой был изображен еще совсем молодым. А тем временем в комментариях подписчики продюсера отмечали, что ее папа был очень красивым и с изящными чертами лица.

Заметим, Николай Мозговой умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

