Дешево, безопасно и чисто: назван самый комфортный город мира для переезда в 2026 году
Эксперты проанализировали условия жизни в десятках мегаполисов на шести континентах и составили рейтинг лучших городов для экспатов на 2026 год.
Многие задумываются о переезде за границу. Чтобы облегчить выбор, аналитики оценили 35 городов мира по семи ключевым показателям: стоимость жизни, безопасность, качество воздуха, медицина, легкость адаптации, уровень владения английским языком и мобильность.
О том, какие мегаполисы возглавили мировой рейтинг 2026 года, пишет Conde Nast Traveller со ссылкой на масштабное исследование Global Citizen Solutions.
Нелучшие города — тройка лидеров
Согласно результатам исследования, самым комфортным городом для иностранцев в 2026 году стал Лиссабон в Португалии, набравший 88,49 балла из 100 возможных. Португальская столица продемонстрировала стабильно высокие результаты по всем без исключения критериям. Это один из самых дорогих городов в рейтинге, который может похвастаться чрезвычайно чистым воздухом и более высоким уровнем безопасности по сравнению с Парижем, Римом или Барселоной.
Второе место занял Амстердам в Нидерландах с результатом 81,97 балла. Город получил столь высокие оценки благодаря общей безопасности, качественной системе здравоохранения и экологии, чему в значительной степени способствует знаменитая местная велосипедная культура.
Тройку лидеров замыкает австралийский Мельбурн – это самый лучший город для жизни экспатов за пределами Европы.
Топ-10 городов для жизни экспатов в 2026 году
В общей сложности десятка самых комфортных направлений для переезда выглядит так:
Лиссабон (Португалия)
Амстердам (Нидерланды)
Мельбурн (Австралия)
Вена (Австрия)
Барселона (Испания)
Сингапур
Окленд (Новая Зеландия)
Токио (Япония)
Копенгаген (Дания)
Сеул (Южная Корея)
Напомним, Швейцария потеряла статус самой дорогой страны мира . Туристический бум способствовал восстановлению Исландии, но снова сделал ее самой дорогой страной для жизни.