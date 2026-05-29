Мир
368
2 мин

Дешево, безопасно и чисто: назван самый комфортный город мира для переезда в 2026 году

Эксперты проанализировали условия жизни в десятках мегаполисов на шести континентах и составили рейтинг лучших городов для экспатов на 2026 год.

Португалия, Лиссабон

Лиссабон признан самым комфортным городом для экспатов / © www.flickr.com/Colin Craig

Многие задумываются о переезде за границу. Чтобы облегчить выбор, аналитики оценили 35 городов мира по семи ключевым показателям: стоимость жизни, безопасность, качество воздуха, медицина, легкость адаптации, уровень владения английским языком и мобильность.

О том, какие мегаполисы возглавили мировой рейтинг 2026 года, пишет Conde Nast Traveller со ссылкой на масштабное исследование Global Citizen Solutions.

Нелучшие города — тройка лидеров

Согласно результатам исследования, самым комфортным городом для иностранцев в 2026 году стал Лиссабон в Португалии, набравший 88,49 балла из 100 возможных. Португальская столица продемонстрировала стабильно высокие результаты по всем без исключения критериям. Это один из самых дорогих городов в рейтинге, который может похвастаться чрезвычайно чистым воздухом и более высоким уровнем безопасности по сравнению с Парижем, Римом или Барселоной.

Второе место занял Амстердам в Нидерландах с результатом 81,97 балла. Город получил столь высокие оценки благодаря общей безопасности, качественной системе здравоохранения и экологии, чему в значительной степени способствует знаменитая местная велосипедная культура.

Тройку лидеров замыкает австралийский Мельбурн – это самый лучший город для жизни экспатов за пределами Европы.

Топ-10 городов для жизни экспатов в 2026 году

В общей сложности десятка самых комфортных направлений для переезда выглядит так:

  1. Лиссабон (Португалия)

  2. Амстердам (Нидерланды)

  3. Мельбурн (Австралия)

  4. Вена (Австрия)

  5. Барселона (Испания)

  6. Сингапур

  7. Окленд (Новая Зеландия)

  8. Токио (Япония)

  9. Копенгаген (Дания)

  10. Сеул (Южная Корея)

Напомним, Швейцария потеряла статус самой дорогой страны мира . Туристический бум способствовал восстановлению Исландии, но снова сделал ее самой дорогой страной для жизни.

