Дешево, безопасно и чисто: назван самый комфортный город мира для переезда в 2026 году

Лиссабон признан самым комфортным городом для экспатов / © www.flickr.com/Colin Craig

Многие задумываются о переезде за границу. Чтобы облегчить выбор, аналитики оценили 35 городов мира по семи ключевым показателям: стоимость жизни, безопасность, качество воздуха, медицина, легкость адаптации, уровень владения английским языком и мобильность.

О том, какие мегаполисы возглавили мировой рейтинг 2026 года, пишет Conde Nast Traveller со ссылкой на масштабное исследование Global Citizen Solutions.

Нелучшие города — тройка лидеров

Согласно результатам исследования, самым комфортным городом для иностранцев в 2026 году стал Лиссабон в Португалии, набравший 88,49 балла из 100 возможных. Португальская столица продемонстрировала стабильно высокие результаты по всем без исключения критериям. Это один из самых дорогих городов в рейтинге, который может похвастаться чрезвычайно чистым воздухом и более высоким уровнем безопасности по сравнению с Парижем, Римом или Барселоной.

Второе место занял Амстердам в Нидерландах с результатом 81,97 балла. Город получил столь высокие оценки благодаря общей безопасности, качественной системе здравоохранения и экологии, чему в значительной степени способствует знаменитая местная велосипедная культура.

Тройку лидеров замыкает австралийский Мельбурн – это самый лучший город для жизни экспатов за пределами Европы.

Топ-10 городов для жизни экспатов в 2026 году

В общей сложности десятка самых комфортных направлений для переезда выглядит так:

Лиссабон (Португалия) Амстердам (Нидерланды) Мельбурн (Австралия) Вена (Австрия) Барселона (Испания) Сингапур Окленд (Новая Зеландия) Токио (Япония) Копенгаген (Дания) Сеул (Южная Корея)

