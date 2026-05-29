Дешево, безпечно і чисто: названо найкомфортніше місто світу для переїзду у 2026 році

Лісабон визнано найкомфортнішим містом для експатів / © www.flickr.com/Colin Craig

Багато людей замислюються про переїзд за кордон. Щоб полегшити вибір, аналітики оцінили 35 міст світу за сімома ключовими показниками: вартість життя, безпека, якість повітря, медицина, легкість адаптації, рівень володіння англійською мовою та мобільність.

Про те, які саме мегаполіси очолили світовий рейтинг 2026 року, пише Conde Nast Traveller із посиланням на масштабне дослідження Global Citizen Solutions.

Найкращі міста — трійка лідерів

Згідно з результатами дослідження, найкомфортнішим містом для іноземців у 2026 році став Лісабон у Португалії, який набрав 88,49 бала зі 100 можливих. Португальська столиця продемонструвала стабільно високі результати за всіма без винятку критеріями. Це одне з найменш дорогих міст у рейтингу, яке може похвалитися надзвичайно чистим повітрям та вищим рівнем безпеки порівняно з Парижем, Римом чи Барселоною.

Друге місце посів Амстердам у Нідерландах з результатом 81,97 бала. Місто отримало такі високі оцінки завдяки загальній безпеці, якісній системі охорони здоров’я та екології, чому значною мірою сприяє знаменита місцева велосипедна культура.

Трійку лідерів замикає австралійський Мельбурн — це найкраще місто для життя експатів за межами Європи.

Топ-10 міст для життя експатів у 2026 році

Загалом десятка найкомфортніших напрямків для переїзду виглядає так:

Лісабон (Португалія) Амстердам (Нідерланди) Мельбурн (Австралія) Відень (Австрія) Барселона (Іспанія) Сінгапур Окленд (Нова Зеландія) Токіо (Японія) Копенгаген (Данія) Сеул (Південна Корея)

