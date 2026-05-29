Зеленський змінив склад Ставки: що відомо

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, увівши до неї нових членів.

Про це йдеться в офіційному Указі Президента України №445/2026, який було оприлюднено та підписано 29 травня 2026 року.

Кого додали до складу Ставки Головнокомандувача

Рішення ухвалено відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України» та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Згідно з документом, новими членами Ставки стали голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич та міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ці кадрове оновлення є частковою зміною статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача». Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Що відомо про Олександра Завітневича

Чинний народний депутат і голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич народився у 1973 році на Кіровоградщині. Він має дві спеціальності — радіоінженера та економіста.

До політичної кар’єри, яка розпочалася у 2019 році з проходження до парламенту від «Слуги народу», він керував Смілянським ливарним заводом. З 2020 року також очолює партійний осередок на Черкащині.

Під час депутатської діяльності Завітневич підтримав кілька резонансних рішень. Зокрема, влітку 2025 року він проголосував за закон №12414, який поставив НАБУ та САП у залежність від Генпрокурора, нівелювавши їхню самостійність.

Крім того, наприкінці 2022 року він віддав голос за скандальну будівельну реформу №5655 на користь забудовників. Ця ініціатива викликала велике обурення в суспільстві, через що документ тривалий час залишався без підпису Президента та не набув чинності.

Сергій Марченко — що відомо про нього

Сергій Марченко — міністр фінансів України, який очолює відомство з 2020 року та зберіг свою посаду у 2025 році в новому уряді прем’єрки Юлії Свириденко.

Професійна кар’єра

З 2002 року: працював на різних посадах у Мінфіні, ДФС, Кабміні та профільному комітеті парламенту. Брав участь у створенні Бюджетного кодексу.

2016–2018: заступник міністра фінансів. Ініціював реформу зі скорочення кількості отримувачів студентських стипендій до 15%, через що став об’єктом протесту студентів (у нього кинули торт).

2018–2019: заступник глави Адміністрації Президента Петра Порошенка.

З 2020 року: очолює Міністерство фінансів, є членом РНБО та Національної ради з питань антикорупційної політики.

Народився 24 січня 1981 року на Київщині (смт Макарів). Магістр з управління держфінансами (Академія ДПСУ, 2002), кандидат економічних наук (2009). Випускник програми з лідерства Гарвардської школи Кеннеді (2011). Одружений, виховує сина та доньку.

