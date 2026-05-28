Зброя
330
1 хв

Розвиток української балістики блокує не лише РФ: Зеленський зробив заяву про тиск

Зеленський заявив про зовнішній опір проєкту зі створення української балістичної зброї.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує працювати над створенням власної балістичної зброї та систем протидії балістичним загрозам. Водночас, за його словами, цьому чинить опір не лише Росія.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами 28 травня.

За словами президента, тема розвитку української балістики викликає занепокоєння не лише у РФ, а й у частини міжнародних гравців через питання конкуренції та оборонного бізнесу.

«Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія — зі зрозумілих причин, але не тільки Росія — також зі зрозумілих причин. Причини — у бізнесі, у конкуренції», — сказав Зеленський.

Україна створює сучасну антибалістичну систему

Президент також повідомив, що Україна паралельно працює над створенням сучасної європейської антибалістичної системи.

Першим великим партнером у цьому напрямку стала Швеція. За словами Зеленського, вже влітку Київ планує залучити до проєкту й інших міжнародних партнерів.

Україна розраховує перейти до практичної реалізації рішень, які мають посилити захист країни від балістичних атак та зміцнити власний оборонний потенціал.

