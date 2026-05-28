Російський дезертир після "ями" втратив нирку, але його знову відправили на фронт

Дезертир із російської окупаційної армії після утримання у так званій «ямі» втратив нирку, але після операції його знову відправили на фронт.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на самого військового, який двічі тікав з армії РФ і зараз переховується в Росії.

Після підписання контракту з Міноборони РФ 2024 року росіянина після короткої підготовки відправили до окупованого Луганська, а згодом — на передову. Там він дістав поранення і мав серйозні проблеми з нирками, однак у шпиталі, за його словами, лікували лише бойову травму.

Після цього російського військового почали підозрювати в намірі здатися в полон українським силам. Водночас співробітники ФСБ погрожували йому «закопати його в лісі», а у військовій частині — «обнулити».

Після першої втечі з фронту чоловіка затримали та помістили до так званої «ями» під Луганськом, де він провів два місяці. Дезертир розповів, що затриманих утримували у принизливих умовах, рідко виводили до туалету, а користуватися доводилося пляшками та відрами просто у приміщенні.

Саме після перебування у «ямі» стан росіянина різко погіршився. Через сильний біль його спочатку доправили до лікарні, а потім — до військового шпиталю в підмосковному Подольську, де лікарі були змушені видалити йому нирку.

Попри важкий стан здоров’я і втрату органа чоловіка не списали зі служби. Як пише ASTRA, керівник урологічного відділення військового шпиталю заявив, що не змінюватиме категорію придатності, оскільки «людей на фронті не вистачає».

Після виписки його знову направили до військової частини і фактично повторно відправили на війну, незважаючи на відсутність нирки.

«Я ухвалив рішення, що мені потрібно просто втекти, бо інакше мене відправили б назад», — розповів військовий.

Наразі він переховується у Росії та намагається залишити країну. За даними ASTRA, чоловік перебуває у розшуку за самовільне залишення частини, а в разі затримання його можуть знову повернути на фронт.

