В Україні посилять контроль за лікарняними: що зміниться для пацієнтів

Нові правила лікарняних в Україні / © УНІАН

Реклама

В Україні запроваджують нові механізми контролю за обґрунтованістю видавання та продовження листків непрацездатності. Перевірки охоплюватимуть більше медичних документів і проводитимуться через електронну систему охорони здоров’я.

Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів у постанові від 27 травня.

Перевірки через систему та лікарів з інших регіонів

Нововведення передбачають запровадження принципу екстериторіальності — для перевірки лікарняних залучатимуть лікарів з інших областей, а не з того регіону, де був виданий документ.

Реклама

Перелік таких медиків після погодження з Національною службою здоров’я України затверджуватиме правління Пенсійного фонду. Саме працівники ПФУ зможуть ініціювати перевірки.

Відбір лікарів для аналізу здійснюватиметься автоматично через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Що саме перевірятимуть

Під час контролю фахівці оцінюватимуть не лише сам медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його було сформовано.

За результатами перевірки складатиметься висновок, який надсилатимуть до медичного закладу, де було видано лікарняний.

Реклама

Якщо документ оформлено у паперовій формі, його перевірка здійснюватиметься за місцем розташування відповідного закладу охорони здоров’я.

Що змінюється для лікарень

Заклади охорони здоров’я отримають можливість оскаржувати рішення про необґрунтованість лікарняних у досудовому порядку та надавати додаткові докази правомірності дій лікарів.

Раніше такі питання часто вирішувалися лише через суд.

За даними Міністерства соціальної політики, у першому півріччі 2025 року перевірили понад 4,2 млн листків непрацездатності. Із них близько 22,8% були визнані необґрунтованими.

Реклама

Тим часом прожитковий мінімум в Україні можуть збільшити втричі.

У Верховній Раді пропонують підвищити прожитковий мінімум у кілька разів. Зокрема, збільшити його до 10 тис. грн на місяць.

Новини партнерів