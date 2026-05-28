- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3538
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві пізно ввечері 28 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — попередили Повітряні сили ЗСУ.
Тривогу оголосили у більшості інших областей, крім Заходу, Вінничини, Житомирщини та частково півдня.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Воронежа.
Майже одразу по оголошенню повітряної тривоги Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Полтавщину. Моніторингові чати згодом додали, що на Полтавщині пролунали вибухи.
Крім того, на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині є загроза від ворожих «Шахедів».
Нагадаємо, що вчора на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К у Росії. Після цього на Хмельниччині лунали вибухи.