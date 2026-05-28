У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога 28 травня

Реклама

У Києві пізно ввечері 28 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — попередили Повітряні сили ЗСУ.

Тривогу оголосили у більшості інших областей, крім Заходу, Вінничини, Житомирщини та частково півдня.

Реклама

Карта повітряних тривог станом на 22:40

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Воронежа.

Майже одразу по оголошенню повітряної тривоги Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Полтавщину. Моніторингові чати згодом додали, що на Полтавщині пролунали вибухи.

Крім того, на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині є загроза від ворожих «Шахедів».

Нагадаємо, що вчора на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К у Росії. Після цього на Хмельниччині лунали вибухи.

Реклама

Новини партнерів