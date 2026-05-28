- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3063
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве поздно вечером 28 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
«Угроза применения баллистического вооружения с востока», — предупредили Воздушные силы ВСУ.
Тревогу объявили в большинстве других областей, кроме Запада, Винницкой области, Житомирщины и частично юга.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Воронежа.
Почти сразу после объявления воздушной тревоги Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Полтавщину. Мониторинговые чаты позже добавили, что в Полтавской области раздались взрывы.
Кроме того, в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской есть угроза от вражеских «Шахедов».
Напомним, что вчера на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России. После этого на Хмельнитчине раздавались взрывы.