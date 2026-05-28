Катастрофа без извержения: как самый опасный вулкан США может внезапно уничтожить 60 тысяч человек

Гора Рейнир скрывает смертельную опасность для десятков тысяч человек / © Википедия

Ученые предупреждают о катастрофической угрозе для штата Вашингтон: внезапный вулканический селевой поток способен уничтожить сразу несколько городов в считанные минуты. Вулкан Рейнир, считающийся самым опасным в стране, угрожает более чем 60 тысячам оказавшихся в зоне риска местных жителей.

О неизбежной опасности и сокрушительной природе таких стихийных бедствий пишет Daily Mail со ссылкой на ученых и специалистов Обсерватории вулканов Каскадных гор.

Что такое лахарь и чем он угрожает

Лахары - это очень быстрые вулканические селевые потоки, способные стирать с лица земли целые города.

Они образуются, когда вода быстро смешивается с рыхлыми породами, пеплом и обломками на склонах вулкана. Больше ученых пугает тот факт, что лахарь может возникнуть совершенно внезапно, даже без извержения или мощного землетрясения. Достаточно сильных ливней, таяния ледников или незначительного оползня, чтобы дестабилизировать часть вулкана.

Бывший геофизик Энди Локхарт отмечает, что города Ортинг, Пюаллап и Самнер расположены прямо на пути потенциальной катастрофы. Всего в зоне риска в округе Пирс проживает около 150 тысяч человек.

Если на западном склоне Рейнира произойдет внезапный обрушение, смертоносный поток может накрыть соседние населенные пункты всего за 30 минут.

Масштабные учения и влияние климата

По словам экспертов, когда такой поток достигает населенных пунктов, он может иметь высоту в десятки метров и двигаться со сокрушительной силой. Опасность настолько реальна, что экстренные службы регулярно проводят эвакуационные учения. В частности, 23 апреля состоялась одна из самых больших в мире симуляций эвакуации из-за угрозы лахаря, в которой приняли участие более 45 тысяч учеников и сотрудников из более 20 школ.

Ученые также бьют тревогу из-за того, что изменения климата только усугубляют риски. Таяние ледников и более строгие штормы повышают вероятность дестабилизации пород, что делает новую катастрофу на северо-западе Тихоокеанского побережья не просто вероятной, а почти неизбежной.

