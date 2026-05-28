Газовое отопление исчезает: чем его заменяют в Европе и США

Газовое отопление постепенно исчезает / © Фото из открытых источников

Реклама

В Германии и США все активнее продвигают переход от газового отопления к электрическим системам.

Об этом сообщает Ecoticias.

В ряде крупных стран и штатов газовые котлы уже перестают быть стандартным решением для новостроек. В частности, в Нью-Йорке был принят закон о постепенном переходе новых зданий на электрическое отопление и бытовую технику.

Реклама

Что меняется в США

По закону All-Electric Buildings Act большинство новых домов до семи этажей в Нью-Йорке должны использовать электрическое отопление уже с 2026 года. Для высших жилых построек и отдельных коммерческих объектов переход запланирован на 2029 год.

В то же время действующие дома под эти требования не подпадают. Также предусмотрены исключения больниц, ресторанов, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Однако реализацию закона временно приостановили после судебных тяжб, поэтому его внедрение пока отложено.

Германия просматривает жесткие правила

Германия в последние годы активно продвигала отказ от ископаемого топлива в системах отопления. Согласно закону об энергетике зданий, новые системы отопления должны были по меньшей мере на 65% работать на возобновляемой энергии.

Реклама

Именно эта норма сделала тепловые насосы одной из наиболее обсуждаемых тем среди владельцев жилья.

Впрочем, ныне правительство Германии готовит смягчение правил. Новый законопроект позволит более широкий выбор систем — от тепловых насосов и централизованного теплоснабжения до гибридных систем, биомассы, газа и даже мазута.

Почему тепловые насосы набирают популярность

Тепловой насос работает не так, как газовый котел. Он переносит тепло из воздуха, воды или грунта и использует электроэнергию для обогрева помещения.

Реклама

По данным Международного энергетического агентства (IEA), современные тепловые насосы могут быть в 3–5 раз эффективнее традиционных газовых котлов.

Помимо отопления многие модели также могут охлаждать дом летом, заменяя кондиционер.

Главная проблема — высокая цена

Несмотря на преимущества, тепловые насосы остаются дорогостоящими для многих домохозяйств. Стоимость покупки и монтажа часто значительно превышает установку обычного газового котла.

Особенно это касается домов, где требуется модернизация электросетей, утепление или замена радиаторов.

Реклама

Именно поэтому во многих странах власти предлагают субсидии, льготные кредиты и компенсации для стимулирования перехода на электрическое отопление.

Мировой тренд набирает обороты

Переход к электрическому отоплению становится частью более широкой тенденции — развитию «зеленых» домов с солнечными панелями, аккумуляторами и разумными энергосистемами.

Несмотря на споры о стоимости и сроках применения, в мире постепенно отходят от идеи, что газовое отопление должно оставаться стандартом для новых зданий.

Тем временем, украинцам объявили цены на газ в июне 2026 года. А в газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины» изменились правила расчета за природный газ.

Реклама

Новости партнеров