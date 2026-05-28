Чому РФ б’є ракетами "Циркон" по Одесі та скільки часу вони летять: військові пояснили

Ракета "Циркон"

Звичайна балістична ракета або ракета типу «Циркон», випущена з території тимчасово окупованого Криму, здатна долетіти до Одеси за півтори-дві хвилини.

Про це в ефірі телеканалу «День.LIVE» повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Швидкість підльоту та вплив відстані

За словами речника ВМС, час підльоту ракети безпосередньо залежить від відстані до цілі. Коментуючи дані про те, що за інформацією начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната росіяни перемістили «Циркони» з Криму на північні напрямки, Дмитро Плетенчук підтвердив, що це скорочує час для реагування на загрозу.

«Все дуже просто — що більша відстань, то більшой політний час. З Криму, наприклад, до Одеси балістика долітає за півтори-дві хвилини. "Циркон" — це плюс-мінус те саме», — пояснив Плетенчук.

Дефіцит зброї в армії РФ

Речник Військово-Морських сил наголосив, що «Циркон» створювався саме як протикорабельний комплекс. Його застосування по сухопутних об’єктах вказує на проблеми із забезпеченням в армії РФ та спростовує заяви російської пропаганди.

«І єдине, що тут цікаве для нас — це протикорабельний комплекс, ракетами оснащений. І те, що вони його використовують не за призначенням, вчергове підтверджує те, що все ж таки вони мають дефіцит. Це перше, а друге — це те, що росіяни для завдавання ударів використовують усі наявні засоби. І всі розмови про те, що "ми ще не починали", або не недооцінюйте цього ведмедя, який, як свою лапу, не розсмоктав ще до кінця — це лише розмови», — резюмував Дмитро Плетенчук.

