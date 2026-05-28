"Росія не перемагає": сенатор США Блюменталь назвав головну умову успіху України

Американський сенатор запевнив, що США продовжують підтримувати Україну та не мають наміру відмовлятися від допомоги Києву.

Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що Росія не перемагає у війні проти України, а українська держава здатна здобути перемогу за умови отримання необхідної військової допомоги від союзників.

Про це американський політик сказав під час брифінгу в Києві разом із членом Палати представників США Джимом Гаймсом.

Блюменталь наголосив, що США продовжують підтримувати Україну та не мають наміру відмовлятися від допомоги Києву.

«Америка не залишає Україну. Наші дипломати залишаються тут. Ми підтримуємо Україну так, як робили це від самого початку», — заявив сенатор.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати не бояться російських погроз і шантажу.

«Ми не дамо залякати себе російськими погрозами чи шантажем. Ми не боїмося, і народ України також не повинен піддаватися такому залякуванню», — сказав Блюменталь.

Окремо американський сенатор прокоментував ситуацію на фронті, заявивши, що Росія не має вирішальної переваги у війні.

«Другий міф полягає в тому, що Росія перемагає. Росія не перемагає. Україна здобуде перемогу, якщо матиме засоби, щоб завершити цю справу», — наголосив він.

За словами Блюменталя, після візиту до України американська делегація планує повернутися до США з переліком необхідних кроків щодо подальшої підтримки Києва.

Серед пріоритетів він назвав далекобійне озброєння, артилерію, системи HIMARS, ракети ATACMS, танки, винищувачі F-16 та боєприпаси. Водночас, за словами сенатора, одним із найважливіших питань зараз є посилення української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський надіслав термінового листа американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США із закликом допомогти захистити українське небо від балістичних ракет на тлі нових погроз Кремля та критичного виснаження запасів для систем ППО «Patriot».

Згодом президент Зеленський уточнив, що Україна дуже просить американських партнерів допомогти з виділенням більшої кількості антибалістичних ракет або надати Україні ліцензію на їх виготовлення.

