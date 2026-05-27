Зеленський надіслав Трампу відчайдушного листа: про що просить

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа та Конгресу з терміновим закликом допомогти захистити українське небо від балістичних ракет. На тлі нових погроз Кремля атакувати Київ, Зеленський заявляє про критичне виснаження запасів для систем ППО Patriot.

Про це повідомило видання Kyiv Independent та підтвердив ТСН радник президента України Дмитро Литвин.

На тлі посилення російських масованих повітряних атак проти України та нових публічних погроз щодо далекобійних ударів по Києву, зокрема по так званих українських «центрах ухвалення рішень», Київ звернувся до Вашингтона із закликом посилити підтримку у сфері ППО.

«Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже повністю покладаємося на Сполучені Штати», — йдеться в листі, який бачили журналісти.

Українська влада занепокоєна тим, що наявних запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot та інших західних комплексів може виявитися недостатньо для протидії новим масштабним обстрілам.

«Ситуація з протибалістичним захистом справді дуже складна», — повідомила виданню одна обізнана з ситуацією особа.

За інформацією джерела, пані посол України у США Ольга Стефанішина передає листа представникам Білого дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим американським законодавцям. Литвин підтвердив, що Зеленський надіслав листа Трампу і Конгресу.

У документі також наголошується на зростальній стурбованості Києва через труднощі з постачанням озброєнь у межах програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка дає змогу союзникам по НАТО фінансувати закупівлю американської зброї для України.

«Нинішні темпи постачань через програму PURL більше не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося. Я прошу вашої допомоги у захисті неба України від російських ракет», — йдеться в листі Зеленського.

«Я від імені українського народу з повагою прошу президента та Конгрес США залишатися залученими. І допомогти нам отримати цей життєво важливий засіб захисту від російського терору — ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи — щоб зупинити російські балістичні ракети та інші ракетні атаки», — вказано в тексті листа.

Зеленський також наголосив, що українське небо можливо захистити.

«Більшість російських ракет можна зупинити», — написав він у листі.

Нестача ППО в Україні — останні новини

Нагадаємо, наприкінці квітня Зеленський повідомив, що через постійні масовані атаки Росії запаси української ППО можуть вичерпатися найближчими тижнями. Хоча Україна має ефективні рішення проти дронів і частини ракет, ключовою проблемою залишається гострий дефіцит систем протибалістичної оборони рівня Patriot.

25 травня Зеленський заявив, що через тривалу відсутність прогресу у співпраці зі США щодо збільшення виробництва антибалістичних систем, Україна намагається пришвидшити цю роботу в Європі та розгорнути на континенті випуск власної антибалістики в достатніх обсягах. Він подякував партнерам за готовність долучитися до цього процесу. Водночас президент наголосив, що Київ продовжить діалог із Вашингтоном щодо підтримки ППО, та висловив вдячність за роботу програми PURL.

