Patriot Фото ілюстративне / © Getty Images

США прискорюють розробку нової дешевої ракети-перехоплювача Low-Cost Interceptor (LCI) для систем Patriot, яка має стати альтернативою дефіцитним PAC-3 MSE. Очікується, що нова ракета коштуватиме менш як 1 млн доларів — це більш ніж у п’ять разів дешевше за сучасні PAC-3 MSE, ціна яких сягає близько 5 млн доларів за одиницю.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на фото DoW.

Нова бюджетна ракета для боротьби з балістикою — що вона може

Нова ракета має перехоплювати не лише аеродинамічні цілі — літаки та безпілотники, — а й балістичні ракети дальністю до 1000 км, зокрема типу «Искандер-М». Також у США вимагають, аби LCI могла працювати за складних погодних умов та в умовах активної радіоелектронної протидії.

PAC 3 MSE для Patriot. Фото DoW

У Пентагоні вже розпочали терміновий пошук компаній для створення компонентів нової ракети. До кінця травня 2026-го американська армія приймає заявки від виробників із готовими технологічними рішеннями або окремими елементами — головками самонаведення, двигунами, системами навігації та управління.

При цьому компанії можуть пропонувати і вже готові ракети, якщо рівень технологічної готовності відповідає вимогам армії США. Відбір найкращих рішень планують провести вже у червні.

Глобальний дефіцит PAC-3 MSE і перші випробування

Однією з причин поспіху називають глобальний дефіцит PAC-3 MSE. Наразі їх виробляють приблизно 620 одиниць на рік, чого недостатньо навіть для покриття потреб України, Близького Сходу та потенційного конфлікту навколо Тайваню.

Перші випробування компонентів LCI мають стартувати вже у четвертому кварталі 2026 фінансового року — з липня по вересень. Йдеться, зокрема, про перевірку роботи двигуна та систем наведення.

Якщо проєкт рухатиметься без затримок, перший повноцінний прототип ракети можуть представити вже 2027 року.

Чи отримає нові ракети Україна

Важливо, що нові ракети LCI планують інтегрувати у наявні пускові установки Patriot M903 без додаткової модернізації. Це означає, що у перспективі такі ракети потенційно можуть використовувати й українські сили ППО.

Втім, навіть у разі швидкого запуску серійного виробництва експерти сумніваються, що Україна зможе отримати нові ракети у найближчі роки через високий глобальний попит.

