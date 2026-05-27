Зеленский отправил Трампу отчаянное письмо: о чем просит

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу со срочным призывом помочь защитить украинское небо от баллистических ракет. На фоне новых угроз Кремля атаковать Киев, Зеленский заявляет о критическом истощении запасов для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщило издание Kyiv Independent и подтвердил ТСН советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Письмо Зеленского Трампу — что узнали журналисты

На фоне усиления российских массированных воздушных атак против Украины и новых публичных угроз относительно дальнобойных ударов по Киеву, в частности по так называемым украинским «центрам принятия решений», Киев обратился к Вашингтону с призывом усилить поддержку в сфере ПВО.

Реклама

«Когда речь идет о противовоздушной обороне от ракет, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти полностью полагаемся на Соединенные Штаты«, — говорится в письме, которое видели журналисты.

Украинские власти обеспокоены тем, что имеющихся запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и других западных комплексов может оказаться недостаточно для противодействия новым масштабным обстрелам.

«Ситуация с противобаллистической защитой действительно очень сложная«, — сообщил изданию один осведомленный с ситуацией человек.

По информации источника, посол Украины в США Ольга Стефанишина передает письмо представителям Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим американским законодателям. Литвин подтвердил, что Зеленский направил письмо Трампу и Конгрессу.

Реклама

В документе также отмечается растущая обеспокоенность Киева из-за трудностей с поставками вооружений в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая позволяет союзникам по НАТО финансировать закупку американского оружия для Украины.

«Нынешние темпы поставок через программу PURL больше не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите неба Украины от российских ракет», — говорится в письме Зеленского.

«Я от имени украинского народа с уважением прошу президента и Конгресс США оставаться вовлеченными. И помочь нам получить это жизненно важное средство защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы — чтобы остановить российские баллистические ракеты и другие ракетные атаки», — указано в тексте письма.

Зеленский также подчеркнул, что украинское небо возможно защитить.

Реклама

«Большинство российских ракет можно остановить», — написал он в письме.

Письмо Зеленского Трампу — детали

Как стало известно ТСН из собственных источников, в письме Зеленский акцентирует внимание на том, что Украина готова закупить необходимое количество систем Patriot и ракет-перехватчиков. Государство со своей стороны уже предложило совместное производство этих систем и ракет вместе с европейскими союзниками — полностью под контролем США как владельца этой технологии. Сейчас Украина почти полностью зависит от Соединенных Штатов, когда речь идет о защите от баллистических целей.

А сейчас Россия готовится ужесточить кампанию террора. Поэтому президент Украины просит помощи расширить поставки ракет. Он благодарит за уже предоставленные средства в рамках программы PURL, но объясняет, что эти поставки сейчас не отвечают реальному уровню угрозы, с которой сталкивается Украина.

Так, только 24 мая, как информирует партнеров глава государства, враг атаковал Украину более полусотнейкрылатых ракет, 30 баллистическими и тремя гиперзвуковыми ракетами «Циркон». И впервые Зеленский подтвердил, что враг применил против Украины сразу два «Орешника». Одна из этих баллистических ракет средней дальности попала в Киевскую область. Другая упала на временно оккупированную территорию Донецкой области Украины.

Реклама

В письме Зеленский также благодарит США за уже предоставленные танки, Bradley, ATACMS, F-16 и Javelin. А именно решение Трампа в 2018 году предоставить противотанковые ракеты, говорит президент, помогло украинцам в начале полномасштабного вторжения укрепить оборону в критический момент.

Это письмо Зеленский направил в США ко Дню памяти, который в этом году пришелся 25 мая, — следующий день после российской атаки, унесшей жизни четырех украинцев, а почти сотня человек получили ранения.

«Иностранные лидеры редко обращаются к президенту и Конгрессу США одним письмом. Но сейчас решается судьба многих жизней«, — пишет Зеленский.

Он отмечает, что Украина не хочет бесконечной войны и стремится к миру.

Реклама

«Но пока у Путина есть последнее большое преимущество на поле боя — свои баллистические ракеты — он будет избегать настоящей дипломатии», — подчеркнул глава государства.

Нехватка ПВО в Украине — последние новости

Напомним, в конце апреля Зеленский сообщил,что из-за постоянных массированных атак России запасы украинской ПВО могут иссякнуть в ближайшие недели. Хотя у Украины есть эффективные решения против дронов и части ракет, ключевой проблемой остается острый дефицит систем противобаллистической обороны уровня Patriot.

25 мая Зеленский заявил, что из-за длительного отсутствия прогресса в сотрудничестве с США по увеличению производства антибаллистических систем, Украина пытается ускорить эту работу в Европе и развернуть на континенте выпуск собственной антибаллистики в достаточных объемах. Он поблагодарил партнеров за готовность присоединиться к этому процессу. В то же время президент подчеркнул, что Киев продолжит диалог с Вашингтоном по поддержке ПВО, и выразил благодарность за работу программы PURL.

Новости партнеров