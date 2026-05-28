Скільки жертв на фронті спричиняють дрони: ексшеф MI6 назвав приголомшиву статистику
Безпілотники змінили все: ексголова МІ-6 розповів, як дрони загнали військових до окопів та змусили тікати великий флот РФ з Чорного моря.
Близько 80–90% втрат на полі бою в Україні наразі припадають на атаки безпілотників, які здобули абсолютно домінувальну роль у сучасній війні. Окрім суходолу, українські сили успішно застосували морські дрони, зумівши витіснити великий російський флот із Чорного моря.
Про це заявив колишній керівник Секретної розвідувальної служби Великої Британії (МІ-6) Річард Мур.
Зміна тактики ведення війни через безпілотники
За словами колишнього очільника британської розвідки, масштабна присутність безпілотних технологій докорінно змінила ситуацію на лінії фронту та поведінку військовослужбовців у зоні бойових дій.
«Протягом останніх трьох років ми стали свідками того, наскільки домінувальну роль відіграють безпілотники на полі бою в Україні. Я вважаю, що зараз близько 80–90% втрат на полі бою спричинені саме безпілотниками. Вони присутні скрізь, на всьому полі бою», — підкреслив Річард Мур.
«Дистопічна» реальність фронту та успіхи на морі
Колишній керівник МІ-6 зазначив, що через постійний нагляд та атаки дронів військовим доводиться ховатися, і це повністю змінило ситуацію на фронті. Також він окремо похвалив Україну за успіхи у використанні морських безпілотників.
«Мушу сказати, це має дуже дистопічний вигляд. Вони дуже домінують. І ви можете бачити, що за допомогою підводних або водних дронів — я впевнений, що це кращий технічний термін, хтось у цій кімнаті знає — українці використовували їх на морі, щоб вигнати цілий великий флот з Чорного моря. Це приголомшливо», — резюмував Річард Мур.
