РФ відступає на одному з напрямків фронту: що відбувається з весняним наступом

ЗСУ / © Associated Press

На Великобурлуцькому напрямку російські військові відступають від початку своєї весняної наступальної кампанії. Загалом результативність наступальних дій окупантів останнім часом суттєво знижується, а кількість застосовуваних ними засобів ураження зменшується.

Про це в ефірі телеканалу «Ми — Україна» повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Весняний наступ РФ — що відомо

Коментуючи весняну наступальну кампанію російської армії, речник виділив дві ключові особливості:

Зменшення кількості застосування засобів ураження з боку окупантів.

Зниження результативності їхніх дій.

«Якщо ми спостерігаємо за самим співвідношенням атак і якихось результативних дій, вимірюючи їх у територіях, які вдалося зайняти ворогу, то цей коефіцієнт дуже різко падає останнім часом», — зазначив Віктор Трегубов.

Він також припустив, що за підсумками весняного наступу цей показник «буде наближатися до нуля або до від’ємної кількості».

Ситуація на різних ділянках фронту

За словами речника, попри спроби ворога наступати на одних ділянках, на інших йому доводиться відходити, тому підсумковий результат може відрізнятися від очікувань противника.

«Якщо за попередні наступи Україна втрачала, може, й невеликий, але все-таки якийсь відсоток своєї території, то зараз гра вже йде в обидва боки, і можна вже спостерігати десь, що росіяни намагаються просунутися на Лиманському напрямку безуспішно, десь на Куп’янському напрямку, може, там з якоюсь успішністю, але потім їх вдається відкинути», — пояснив речник Угруповання об’єднаних сил.

Тим часом на Великобурлуцькому напрямку зафіксовано відступ російських сил, який триває від початку весняного наступу.

«Тому там у результаті може виявитися, що цей успіх був не просто для них неуспішним, а від’ємно успішним», — додав Трегубов.

