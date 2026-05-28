Техніка стає брухтом за чотири години: у 3 ОШБр заявили, що РФ відмовилася від бронемашин через українські дрони

Українські дрони

Реклама

Російські окупаційні війська у зоні відповідальності 3-го армійського корпусу практично припинили використовувати бронетехніку для штурмів. Будь-які спроби висунути танки чи БМП завершуються їхнім моментальним перетворенням на брухт завдяки ефективній роботі українських операторів БпЛА.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів командир розрахунку безпілотників 3-ї окремої штурмової бригади з позивним «Пиць».

Чотири години — і техніки немає

За словами військового, зараз застосування важкої техніки з боку ворога є поодиноким і надзвичайно рідкісним явищем. Будь-яка машина, що потрапляє в зону ураження українських сил (кіл-зону), приречена.

Реклама

Останню велику спробу піти в наступ із бронею окупанти здійснили ще на початку весни, проте вона завершилася для них катастрофою.

«Остання масована атака ворога була на декількох напрямках нашого Третього армійського корпусу із застосуванням техніки ще в березні. І вона була знищена повністю вся за 4 години», — наголосив «Пиць».

Нова тактика окупантів: інфільтрація піхоти

Втративши можливість проводити класичні бронетанкові прориви, армія РФ перейшла до тактики інфільтрації. Наразі загарбники намагаються просуватися вперед непомітно. Вони формують малі піхотні групи, які намагаються просочуватися крізь лінії оборони через лісопосадки.

Втім, зазначає військовий, оператори українських дронів навчилися оперативно виявляти та придушувати ці маневри ще на підступах.

Реклама

Феноменальний результат української ППО

Окрім успішних ударів по ворогу, українські захисники демонструють вражаючі результати у захисті власного неба. У зоні відповідальності корпусу розгорнуто унікальну систему протиповітряної оборони, яка влаштувала окупантам справжній «дронопад».

Понад 3000 ворожих БпЛА різного типу вдалося збити українським військовим лише за минулий тиждень.

Наразі захисники активно працюють над тим, щоб масштабувати цей успішний досвід протидії ворожим безпілотникам на інші ділянки фронту.

Нагадаємо, Україна змінює динаміку війни завдяки масовому виробництву дронів і дальнім ударам по території Росії. Українські безпілотники вже щодня атакують російські цілі, зокрема об’єкти далеко від фронту — аж до Москви та Уралу.

Реклама

Новини партнерів