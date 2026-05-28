Фатальна помилка Путіна: уламки ракети "Орешнік" вже вивчає Захід — конгресмен

Кремлівський диктатор Володимир Путін

Член Палати представників США, старший представник демократів у Комітеті з розвідки Джим Гаймс, який прибув до Києва разом із сенатором Річардом Блюменталем, під час спільного брифінгу заявив, що застосування Росією нової балістичної ракети «Орешнік» є формою ескалації.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Уламки «Орешніка» вже вивчають на Заході

Гаймс наголосив, що спроба залякування з боку РФ провалилася. За його словами, застосування ракети, здатної нести ядерний заряд, очевидно, є ескалацією, але українці цього не злякалися. Він додав, що уламки «Орешніка» вже перебувають у розпорядженні українських та американських експертів.

Конгресмен підкреслив, що це дозволить і Україні, і Заходу ретельно вивчити можливості цієї зброї. Тому, на його переконання, як і багато інших кроків кремлівського диктатора Володимира Путіна, цей виявиться абсолютно непродуктивним і не допоможе Кремлю досягти поставлених цілей.

Відчай Кремля та непохитна підтримка США

Окрім ракетного терору, американські політики прокоментували інформаційний тиск з боку Росії. Зокрема, Джим Гаймс назвав нещодавні погрози очільника МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу дипломатів у Києві ознакою «повного відчаю» російського керівництва через колосальні втрати на фронті. Він додав, що погрози цивільному населенню та послам є цілком показовими для держави, яка звикла до воєнних злочинів.

Гаймс запевнив, що такі заяви матимуть цілком протилежний ефект і лише призведуть до посилення військової допомоги Україні. Політик також високо оцінив співпрацю розвідок обох країн та висловив упевненість, що найближчими місяцями українські сили продовжать повертати території.

Зі свого боку сенатор Річард Блюменталь запевнив, що Сполучені Штати не бояться російського шантажу і не мають наміру залишати українців наодинці з ворогом. Американський політик також остаточно розвіяв міф про те, що Росія нібито має вирішальну перевагу і перемагає у цій війні.

За словами сенатора, Україна обов’язково здобуде перемогу, якщо матиме необхідні засоби для завершення справи. Він підсумував, що після візиту делегація працюватиме у Вашингтоні над наданням Києву подальшої військової допомоги, назвавши серед пріоритетів посилення систем ППО, постачання далекобійних ракет ATACMS, систем HIMARS, танків та винищувачів F-16.

