Таропрогноз на 29 травня 2026 року: кому день принесе новий шанс, а кому — складний вибір

29 травня стане днем, коли багато ситуацій можуть перейти у вирішальну фазу. Карти Таро вказують: сьогодні важливо не діяти імпульсивно та не дозволяти емоціям керувати вашими рішеннями. Деякі слова чи події матимуть більший вплив, ніж здаватиметься спочатку.

Для багатьох знаків зодіаку цей день стане моментом переоцінки. Хтось отримає шанс почати новий етап, а хтось зрозуміє, що настав час остаточно відмовитися від того, що більше не працює.

Таропрогноз на 29 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Сімка Жезлів

Овнам доведеться відстоювати свої позиції. День вимагатиме витримки та готовності захищати власні інтереси.

Телець — Туз Пентаклів

Тельцям день приносить нові фінансові можливості або перспективний шанс у роботі.

Близнята — Місяць

Близнятам варто бути уважними до власних емоцій і не поспішати з висновками. Не все буде таким очевидним, як здається.

Рак — Закохані

Ракам доведеться зробити важливий вибір у стосунках або життєвих планах. Важливо бути чесними з собою.

Лев — Шістка Мечів

Левам день приносить поступовий вихід із напруженої ситуації. Ви зможете залишити позаду те, що виснажувало.

Діва — Королева Пентаклів

Дівам день обіцяє стабільність, комфорт і впевненість у своїх силах.

Терези — Лицар Кубків

Терезам день приносить романтичний настрій, приємні емоції та несподівані прояви уваги.

Скорпіон — Диявол

Скорпіонам варто бути обережними зі спокусами, ревнощами або токсичними прив’язаностями.

Стрілець — Трійка Жезлів

Стрільцям день приносить перспективи таі нові горизонти. Ви почнете бачити результати своїх зусиль.

Козоріг — Четвірка Мечів

Козорогам варто зробити паузу та дати собі час на відновлення. Перевтома може вплинути на рішення.

Водолій — Паж Кубків

Водоліям день приносить приємні новини, емоційне оновлення або цікаве знайомство.

Риби — Колесо Фортуни

Рибам день приносить несподівані зміни й нові можливості. Події можуть різко змінити напрямок.

Кому пощастить 29 травня

Тельці, Водолії та Риби можуть отримати нові можливості, гарні новини й позитивні зміни.

Кому варто бути обережними

Близнятам, Скорпіонам і Козорогам варто уникати поспішних рішень та емоційного виснаження.

Загальний прогноз на день

29 травня 2026 року — це день важливих рішень і внутрішніх змін. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку можуть зрозуміти, у якому напрямку їм рухатися далі.

Головне — не триматися за старі страхи і не боятися нових можливостей, навіть якщо вони з’являться несподівано.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

