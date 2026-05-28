"Россия не побеждает": сенатор США Блюменталь назвал главное условие успеха Украины

Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что Россия не побеждает в войне против Украины, а украинское государство способно одержать победу при условии получения необходимой военной помощи от союзников.

Об этом американский политик сказал во время брифинга в Киеве вместе с членом Палаты представителей США Джимом Гаймсом.

Блюменталь подчеркнул, что США продолжают поддерживать Украину и не намерены отказываться от помощи Киеву.

«Америка не оставляет Украину. Наши дипломаты остаются здесь. Мы поддерживаем Украину так, как делали это с самого начала», — заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не боятся российских угроз и шантажа.

«Мы не дадим запугать себя российскими угрозами или шантажом. Мы не боимся, и народ Украины также не должен поддаваться такому запугиванию», — сказал Блюменталь.

Отдельно американский сенатор прокомментировал ситуацию на фронте, заявив, что Россия не имеет решающего преимущества в войне.

«Второй миф заключается в том, что Россия побеждает. Россия не побеждает. Украина одержит победу, если будет иметь средства, чтобы завершить это дело», — подчеркнул он.

По словам Блюменталя, после визита в Украину американская делегация планирует вернуться в США с перечнем необходимых шагов по дальнейшей поддержке Киева.

Среди приоритетов он назвал дальнобойное вооружение, артиллерию, системы HIMARS, ракеты ATACMS, танки, истребители F-16 и боеприпасы. В то же время, по словам сенатора, одним из важнейших вопросов сейчас является усиление украинской противовоздушной обороны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США с призывом помочь защитить украинское небо от баллистических ракет на фоне новых угроз Кремля и критического истощения запасов для систем ПВО «Patriot».

Впоследствии президент Зеленский уточнил, что Украина очень просит американских партнеров помочь с выделением большего количества антибаллистических ракет или предоставить Украине лицензию на их изготовление.

