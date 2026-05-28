Путин готовит нападение: Forbes назвал страны под угрозой и судьбу Украины

Новое предупреждение от Forbes: почему провал РФ в Украине заставляет Путина искать новые жертвы / © ТСН.ua

Реклама

Стратегия российского диктатора Владимира Путина, направленная на уничтожение Украины путем войны на истощение, дает сбой, но все более отчаянные шаги могут свидетельствовать о том, что он хочет распространить войну на больше европейских стран.

Об этом говорится в статье авторитетного американского журнала Forbes.

По мнению аналитика, ситуация для Кремля становится все более тупиковой, что заставляет российское руководство искать асимметричные пути давления на международное сообщество.

Реклама

Какие страны под угрозой?

Автор статьи предполагает, что Россия может эскалировать конфликт за пределы Украины. Москва бросает угрозы в адрес балтийских стран Литвы, Латвии и Эстонии. Это включает словесные и кибератаки, а недавно отправку дронов в сторону Литвы. Кремль выдвигает ложные обвинения, которые в будущем могут быть использованы в качестве повода для военных атак.

Путин может последовать примеру агрессии Гитлера против Чехословакии в 1938 году, утверждая, что там страдают люди немецкого происхождения. Путин будет утверждать, что российские меньшинства преследуются, поэтому он должен направить силы, чтобы их спасти. Этнические россияне составляют около 25% населения Латвии и около 20% в Эстонии. Но любая отговорка подойдет.

Какова цель Путина

По мнению издания, Путин хочет расколоть ЕС и НАТО и сделать Москву доминирующей силой в Европе. Рискнул бы президент США Дональд Трамп начать войну с Россией, если бы Путин действительно совершил агрессию против балтийской страны, даже если она является членом НАТО? Или даже если Путин захватит один-два острова в Балтийском море, принадлежащих Швеции, Финляндии или Дании?

Путин может рассчитать, что Трамп закроет на это глаза. В конце концов США послали ужасный сигнал, выведя силы и военную технику из Европы в то время, когда континент сталкивается с первой реальной возможностью нападения за десятилетия. Сокращения выходят далеко за рамки дружеского толчка для увеличения оборонных расходов НАТО. США заявили НАТО, что они намерены сократить до 50% количество военной техники, которое они ранее предоставляли бы в случае нападения или угрозы нападения. Это приглашение к будущим проблемам.

Реклама

В издании напомнили, что в 1950 году государственный секретарь США Дин Ачесон выступил с речью, в которой исключил Южную Корею из территорий, которые Вашингтон считал критически важными для американской безопасности. Почувствовав возможность, Москва дала Северной Корее зеленый свет для нападения на Южную Корею. Война обошлась в 38 000 жизней американцев и унесла жизни более 2 миллионов корейцев.

«К сожалению, наше желание заключить соглашение с радикальным, террористическим иранским правительством, которое никогда не придерживалось неудобных обещаний, не остановит наших противников», — отмечает автор статьи.

Поэтому Forbes призывают увеличить помощь Украине и укрепить американские позиции среди европейских союзников.

Напомним, ТСН.ua собрал вместе все прогнозы об окончании войны, выяснил причины информационного хаоса и попытался найти наиболее реалистичный сценарий.

Реклама

Новости партнеров