Зеленский объяснил свое беспрецедентное письмо Трампу и Конгрессу: почему пошел на отчаянный шаг

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский объяснил, зачем отправил письмо Дональду Трампу и Конгрессу США со срочным призывом помочь защитить украинское небо от баллистических ракет.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером, 27 мая.

По его словам, такое бывает редко, что лидеры другого государства обращаются письмом одновременно к президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки.

Реклама

«Но ситуация сейчас такова: нужно действовать, действовать оперативно, действовать результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас на войне в Иране. Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, очень кровавую войну, которая длится уже пятый год на полномасштабном уровне», — сказал Зеленский.

По его мнению, чем больше у Украины будет защита от российских ракет, тем быстрее можно сделать так, чтобы дипломатия сработала. Зеленский подчеркнул, что пока Россия полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии ненастоящий.

«И можем это исправить только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще благодарнее за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решительности», — подытожил глава государства.

Россия грозит новым ударом по Киеву

Ранее сообщалось, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток.

Реклама

Напомним, официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова запугивала, что РФ снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

В ответ более 50 стран ООН осудили ультиматум РФ, но США не подписали заявление.

Новости партнеров