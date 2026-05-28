Чи можна оскаржити мобілізацію через суд: юристка пояснила, коли це справді працює

Оскарження повістки

В Україні під час воєнного стану громадяни можуть оскаржувати в суді рішення, пов’язані з мобілізацією, діями ТЦК та висновками військово-лікарських комісій. Водночас далеко не кожен позов дає результат, а судова практика за час повномасштабної війни помітно змінилася.

Про це пише «РБК-Україна» із посиланням на адвокатку Оксану Воробей.

За словами юристки, сама повістка рідко стає предметом успішного судового оскарження, адже вона лише повідомляє людину про необхідність з’явитися до ТЦК.

Натомість частіше оскаржують штрафи та постанови про адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку. Саме у таких справах суд може оцінити, чи правильно була оформлена та вручена повістка, а також чи дотрималися процедури її надсилання.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо людина не погоджується з висновком військово-лікарської комісії, спочатку варто звертатися до вищої ВЛК зі скаргою та медичними документами.

Лише після цього можливе звернення до суду. При цьому суди зазвичай не змінюють сам діагноз, а призначають повторний медичний огляд.

Юристка пояснює, що під час мобілізації ВЛК нерідко проводяться формально та поспіхом, без повного аналізу документів або необхідних обстежень. Саме тому повторний огляд після рішення суду часто буває значно ретельнішим.

Чи реально скасувати мобілізацію

Ефективність судового оскарження залежить від того, чи мала людина законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від служби.

Якщо таких підстав не було, навіть у разі процедурних порушень мобілізацію можуть провести повторно — вже відповідно до всіх вимог законодавства.

За словами адвокатки, українські суди під час війни стали менш схильними скасовувати рішення ТЦК лише через формальні помилки.

«Якщо особа фактично підлягала мобілізації та не мала права на відстрочку, самі лише процедурні недоліки не завжди сприймаються судами як достатня підстава для скасування рішень ТЦК», — зазначила Оксана Воробей.

Вона додала, що судова система зараз намагається балансувати між правами громадян та потребами оборони держави під час воєнного стану.

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває і, як розповіли у коментарі для ТСН.ua депутати Верховної Ради, через 2 місяці посадовці налаштовані презентувати нові зміни, які торкнуться ТЦК та тих чоловіків, котрі порушують мобілізаційне законодавство.

