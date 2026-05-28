Світ інтер’єрного дизайну змінюється швидше, ніж будь-коли. Лише за останні кілька років соцмережі пережили бум монохромного фарбування інтер’єру, подвійне кольорове занурення та акцентування стелі кольором. Всі ці техніки перетворювали кімнати на монохромні артоб’єкти. Проте тепер на перший план виходить новий фаворит — градієнтний дизайн стін. Про це розповіло видання Real Simple.

Про цей тренд першими заговорили експерти з Британії. За їхніми словами, саме градієнтний інтер’єр може стати визначальним стилем 2026 року. Причина проста — адже люди прагнуть зробити дім не просто красивим, а по-справжньому комфортним.

Що таке градієнтні стіни

Це багатошарове поєднання кількох відтінків одного кольору. На відміну від монохромного фарбування, де всі поверхні фарбують в один тон для створення спокійного та цілісного простору, градієнт працює інакше.

Тут кожен елемент інтер’єру отримує власний відтінок, як-от плінтуси, стіни, ліпнина та стеля. Завдяки цьому архітектурні деталі не «зникають», а навпаки, підкреслюються. Простір стає глибшим, теплішим і візуально складнішим. Градієнтний підхід допомагає створити відчуття кокона — затишного та безпечного простору, який водночас має стильний та виразний вигляд.

Популярність цього тренду

Після кількох років глобальної нестабільності люди все більше сприймають дім як місце відновлення. Саме тому в інтер’єрах з’являється попит на теплі, заспокійливі рішення без різких контрастів.

Градієнтні стіни ідеально відповідають цьому настрою, бо вони додають простору характеру, проте не перевантажують його. Перехід кольорів має м’який, природний та дорогий вигляд. Крім того, техніка працює практично у будь-якому стилі — від мінімалізму та скандинавського дизайну до класичних інтер’єрів із ліпниною.

Як повторити тренд вдома

Найпростіший спосіб — використовувати щонайменше три відтінки одного кольору. Наприклад, найтемніший тон залишити для нижньої частини кімнати чи плінтусів, середній — для стін, найсвітліший — для стелі. Якщо у приміщенні є карнизи чи декоративна ліпнина, можна додати ще один проміжний відтінок.

Головне правило — не змішувати різні кольорові сімейства. Усі відтінки мають належати до однієї палітри, наприклад, теплі бежеві, теракотові, карамельні, оливкові чи пильні рожеві тони.

Особливо актуальними 2026 року є теплі земляні відтінки, м’які нейтральні кольори, глибокі шоколадні та карамельні відтінки, а також складні червоні та рожево-персикові палітри.

Навіщо фарбувати стелю

Один із головних принципів градієнтного дизайну — це те, що стеля більше не має бути «білою за замовчуванням». Вона стає «п’ятою стіною» і її варто включати у загальну кольорову композицію. Саме світлий відтінок на стелі допомагає кімнаті мати завершений вигляд, а перехід кольорів буде плавним і гармонійним.

Такий хитрик візуально пом’якшує простір і робить інтер’єр продуманішим.

Градієнтний дизайн — не просто новий тренд TikTok або Pinterest, а логічне продовження глобального прагнення до затишку, тепла та емоційного комфорту вдома. Плавні переходи кольору створюють атмосферу спокою, але водночас додають інтер’єру характеру та дизайнерської глибини.

