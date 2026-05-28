Останній дзвоник / © Фото з відкритих джерел

Реклама

На тимчасово окупованих територіях України росіяни перетворили «останні дзвоники» на військову агітацію. Цього року випускників шкіл активно закликали йти до армії РФ, а особливий акцент робили на відборі майбутніх операторів безпілотників (БПЛА).

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Складання списків та індивідуальні співбесіди

За даними Центру національного спротиву, керівники шкіл та педагоги-колаборанти ще до закінчення навчального року передали представникам міністерства оборони РФ і російських спецслужб списки певних категорій учнів. Йдеться про підлітків, які відвідували мілітарні гуртки, уроки «захисту вітчизни» або займалися керуванням дронами.

Реклама

Під час святкових заходів та після їх завершення з випускниками влаштовували індивідуальні «співбесіди». Підліткам пропонували, безкоштовне навчання на території Росії, «кар’єру оператора БПЛА», пільги у разі вступу до військових структур РФ.

У такий спосіб російська сторона намагається залучити українську молодь до військової діяльності ще до моменту отримання атестатів про повну загальну середню освіту.

Читайте також Україна сповільнила наступ РФ: Федоров заявив про катастрофічні втрати ворога

Ізоляція дітей від батьків

На цьогорічні випускні в окупації пускали далеко не всіх. Багатьом батькам взагалі заборонили заходити на територію шкіл. Російська адміністрація аргументувала це обмеження нібито загрозою обстрілів та «антитерористичними заходами».

Водночас у ЦНС зазначають, що така ізоляція була потрібна для того, щоб російські військові та вербувальники могли здійснювати психологічний тиск на неповнолітніх без присутності їхніх родин.

Реклама

Загалом російські окупаційні сили продовжують інтегрувати систему освіти на загарбаних територіях у власну мілітарну систему, використовуючи українські школи як майданчик для підготовки майбутнього мобілізаційного резерву збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, цьогорічне літо обіцяє стати найскладнішим періодом для російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення. Українські сили готують ворогові чимало неприємних сюрпризів, які суттєво ускладнять становище армії РФ на всіх напрямках.

Новини партнерів