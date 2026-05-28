Зашморг для Гавани: як США планують повалити комуністичний режим на Кубі без прямого вторгнення

Адміністрація Трампа готується до падіння режиму на Кубі

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно готується до можливого краху тоталітарного уряду Куби, який може статися вже цього літа. За словами американських посадовців, уряд США розробив плани військового реагування на випадок, якщо острів зануриться в хаос.

Про це пише Axios.

Вашингтон обрав тактику виснаження

Президент Трамп поки не давав дозволу на вторгнення і віддає перевагу мирному переходу до вільної Куби. Його адміністрація продовжуватиме посилювати економічні санкції, щоб спробувати «задушити» режим у Гавані шляхом повільного стискання. Один із високопосадовців адміністрації описав цю стратегію як «акселераціонізм» — філософію прискорення суспільного колапсу. За його словами, процес відбувається поетапно, щоб не знищувати режим миттєво. Цей методичний тиск також покликаний виграти час для Трампа, який зараз глибоко залучений у мирні переговори з Іраном.

Щоб поставити Кубу на коліна цього року, США спочатку зосередилися на головному джерелі підтримки острова — Венесуелі та її лідері Ніколасі Мадуро, який підтримував Гавану постачанням нафти. Після того, як 3 січня Мадуро був захоплений під час зухвалого рейду США, поставки венесуельської нафти припинилися, що занурило Кубу в нову економічну кризу.

На додаток 1 травня Трамп підписав указ про запровадження «вторинних санкцій» проти іноземних компаній, які ведуть бізнес із гігантською кубинською військово-промисловою організацією GAESA. Ці санкції кардинально відрізняються від традиційного ембарго США, яке існує з 1962 року, і вже змусили низку канадських та європейських компаній згорнути свою діяльність на острові.

Підготовка до військового сценарію

Минулого місяця Південне командування армії США (SOUTHCOM), яке курує військові операції в Карибському басейні, провело міжвідомчі командно-штабні навчання для підготовки до військових дій на Кубі. Як зазначив один із посадовців, розглядаються всі варіанти, проте вторгнення наразі не планується. Водночас військові заявляють про готовність діяти, якщо президент віддасть відповідний наказ.

Під час навчань обговорювалися кубинські безпілотники та варіанти реагування на можливі масові заворушення. Джерела прогнозують, що через спеку, відсутність електрики та псування продуктів люди можуть масово вийти на вулиці, і якщо влада застосує репресії, Трамп не зможе залишатися осторонь. Однак один із радників Трампа підкреслив, що президент категорично не хоче, щоб американські військові перебували на Кубі понад 48 годин, аби уникнути затяжного конфлікту.

Чому Куба — не Венесуела

Держдепартамент США також оприлюднив звинувачення проти Рауля Кастро (якого США звинуватили у вбивстві за наказ збити літаки активістів у 1996 році), що викликало порівняння з операцією проти режиму Мадуро. Проте американські чиновники вказують на три ключові відмінності:

США ще не визначили кубинських посадовців, які могли б очолити перехідний уряд, тоді як у Венесуелі Трамп заздалегідь схвалив кандидатуру віцепрезидентки Делсі Родрігес ще до рейду.

Захоплення Кастро за сценарієм Мадуро не призвело б до швидкої переорієнтації Куби на США через децентралізацію влади, яка почалася там понад 30 років тому.

Кубинське ембарго жорстко закріплене в законодавстві США і може бути скасоване Конгресом лише в разі звільнення політичних в’язнів і проведення вільних виборів. Це суттєво обмежує можливості Трампа нормалізувати відносини лише своїм виконавчим указом.

Разом із жорсткими санкціями політика США включає і позитивні стимули. Цього місяця Вашингтон оголосив про виділення 100 мільйонів доларів допомоги Кубі за умови, що ці гроші передадуть не уряду, а розподілять через католицьку церкву та інші благодійні організації. Як зазначають в адміністрації, мета цієї кампанії — показати кубинцям, що вони можуть мати краще життя, якщо режим звільнить їм шлях.

Нагадаємо, президент Куби пригрозив США «кривавою бійнею». Мігель Діас-Канель заявив, що можливе військове втручання США може призвести до серйозних наслідків для всього регіону.

