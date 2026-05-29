Гламур
138
2 хв

Олена Мозгова показала легендарного батька в молодості і розсекретила важливу подію на його честь

Продюсерка планує по-особливому вшанувати пам’ять батька, який наступного року мав би святкувати ювілей.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Мозгова та Микола Мозговий

Олена Мозгова та Микола Мозговий / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова показала, який вигляд її легендарний батько, композитор та співак Микола Мозговий, мав у молодості, та розсекретила важливу подію на його честь.

Наступного року покійний виконавець мав би святкувати ювілей. Артистові могло б виповнитися 80 років. Проте, на жаль, його життя обірвалося у 62 роки. Та його донька Олена Мозгова не забуває про важливі дати. Тож, вона по-особливому планує вшанувати пам’ять батька.

Продюсерка готує на честь тата концерт. Олена Мозгова запевняє, що в неї вже є безліч ідей, а також накопичились чимало чудових каверів та номерів. Знаменитість ділиться, що багато чого глядачі побачать вперше. Водночас знаменитість організовує такий концерт пам’яті, що буде грандіозним і душевним — таким, як і був її легендарний батько.

«Наступного року ми б святкували ювілей… Всього 80 років мало б бути, але не сталося, як бажалося… Вже думаємо, творимо, обговорюємо, чаклуємо над концертом з нагоди 80-ї річниці від дня народження… Є багато ідей, за ці роки від першого концерту пам’яті накопичилось багато красивих каверів, номерів, деякі обов’язково відтворимо, щось трансформуємо і багато чого буде знову вперше…», — прокоментувала продсюерка.

Микола Мозговий у молодості / © facebook.com/olenamozgova1

Свій допис Олена Мозгова доповнила архівним фото її батька. На знімку Микола Мозговий був зображений ще зовсім молодим. А тим часом у коментарях підписники продсюерки зазначали, що її тато був неабияк гарним та з витонченими рисами обличчя.

Зауважимо, Микола Мозговий помер 30 липня 2010 року від зупинки серця. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова показувала, який вигляд мала її мама в молодості. Продюсерка просто зачарувала красою рідної людини.

