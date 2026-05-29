Принцеса Євгенія втратила важливу посаду у фонді короля Чарльза ІІІ
Принцеса Йоркська Євгенія залишила свою «впливову» роль наставниці в межах ініціативи «35 до 35» фонду короля Чарльза менш як за рік після початку роботи там.
Ця ініціатива підтримує молодих лідерів в індустрії моди, архітектури та екологічного активізму. Донька Ендрю Маунтбаттен-Віндзора та Сари Фергюсон, яка стала наставницею у травні 2025 року, за повідомленнями, відвідала сесію наставництва в Лондоні в листопаді минулого року лише один раз.
За повідомленням Ефраїма Хардкасла з Daily Mail, її "тихенько усунули" з посади на тлі "ганьби", пов'язаної з її батьком, Ендрю Маунтбеттен-Віндзором, який був заарештований у лютому за підозрою у посадовому злочині.
Принцеса Євгенія також залишила організацію Anti-Slavery International у березні. Профіль принцеси було видалено з веб-сайту благодійної організації, де раніше згадувалася її робота «в усіх напрямках із лідерами у боротьбі проти сучасного рабства».