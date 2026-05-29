Королева Летиція у літній сукні з халтером та в еспадрильях відвідала книжковий ярмарок
Королева Летиція була присутня сьогодні на відкритті Мадридського книжкового ярмарку в парку Ретіро в Мадриді.
На заході Її Величність з'явилася у сукні від Адольфо Домінгеса з колекції El Retiro, яку вона вперше продемонструвала у Севільї 2020 року. Це був ідеальний літній образ для книжкової виставки.
Мадридський книжковий 85-й ярмарок, що відбувається від 29 травня до 14 червня і присвячений гумору як центральній темі, знову об'єднує авторів, ілюстраторів, видавців та читачів на одній із найбільших культурних подій країни. І з погляду моди, це також один із тих майданчиків, де королева Летиція схильна послаблювати протокол.
Для візиту вона зазвичай обирає більш літні, менш церемоніальні моделі, зі свіжим або несподіваним акцентом, здатні органічно вписатися в популярну атмосферу ярмарку, не втрачаючи свого особистого стилю.
Синя сукня з коміром халтером залишає плечі відкритими і привертає всю увагу до шиї та рук королеви, а тут їй є чим похизуватися. Спортивна форма Летиції заворожує. Образ свій вона доповнила світлими еспадрильями на платформі та сережками у вухах, а волосся розпустила.
