Як доглядати за алое: прості правила, щоб рослині було добре у вас на підвіконні

Алое вера / © Getty Images

Якщо ви шукаєте невибагливу та практичну рослину для підвіконня чи саду, зверніть увагу на алое вера. Експерти Good Housekeeping поділилися найкращими порадами щодо догляду за алое, включно зі збором гелю та розмноженням рослини — адже рослини приносять ще більше радості, коли ними можна ділитися з друзями.

Алое вера можна вирощувати як у приміщенні, так і надворі. Незалежно від місця, рослині потрібно багато сонячного світла. Як і будь-яку іншу рослину, алое потрібно поливати, але воно добре переносить невелике нехтування доглядом. Є ще кілька моментів, які варто врахувати при купівлі алое вера, але загалом це дуже дружня до початківців рослина. Нижче — більше порад експертів про те, як допомогти вашому алое.

Користь алое вера

Як уже згадувалося, гель алое вера багато років використовують для лікування сонячних опіків і зволоження сухої шкіри. За даними WebMD, він також допомагає при акне, порізах, подряпинах і укусах комах.

Окрім лікувальних властивостей, ця популярна кімнатна рослина додає дому трохи природної атмосфери й не потребує багато часу на догляд. Якщо ви любите рослини, але не маєте можливості постійно ними займатися, алое вера може стати чудовим вибором.

Як вирощувати алое вера

Алое підкорило багатьох домашніх садівників своєю витривалістю та здатністю переносити рідкісний полив.

Ґрунт

Найкраще змішати пісок і ґрунт для кімнатних рослин у рівних пропорціях або придбати спеціальну суміш для сукулентів. Теракотові горщики також висихають швидше, ніж пластикові чи глазуровані.

Сонячне світло

Поставте алое у світле й сонячне місце. Інакше воно може перейти у стан спокою та припинити ріст. Влітку можна винести рослину надвір, але не ставте її відразу під пряме сонце. Переміщуйте поступово у світліше місце кожні кілька днів, щоб уникнути опіків.

Полив

Рясно поливайте приблизно раз на два тижні, чекаючи, поки ґрунт повністю висохне. Оскільки це пустельна рослина, постійно вологий ґрунт може призвести до гниття коріння. Мляве або коричневе листя також свідчить про надлишок води.

Клімат

Якщо ви живете у теплому кліматі цілий рік, алое можна вирощувати надворі. Мороз убиває листя, але найбільша небезпека — промерзання ґрунту, адже це пошкоджує коріння і нові пагони вже не з’являться.

Підживлення

Хоча підживлення не є обов’язковим, навесні можна удобрювати рослину раз на рік. Обирайте добрива з фосфором — цей елемент допомагає рослинам рости.

Різновиди алое вера

Існує понад 500 видів алое, які поділяються на три групи: деревоподібні алое, кущові алое та безстеблові алое. На щастя, правила догляду майже однакові для всіх сукулентів.

Алое вера

Популярна безстеблова рослина з товстими зеленуватими листками, що розходяться від центру. Листя може виростати до 30–40 см, а квітконос — до 90 см.

Алое остисте

Відома білими «зубчиками» по краях листя. Ці безстеблові сукуленти отруйні та не мають лікувальних властивостей. Виростають до 20–30 см, тому добре підходять для контейнерів.

Алое багатолисте

Побачивши цю рослину, ви одразу зрозумієте, чому її називають «спіральним алое». Її коротке листя розташоване по спіралі. Навесні та влітку рослина цвіте червоними або рожево-лососевими квітами.

Як допомогти алое вера зацвісти

Алое вера найкраще цвіте на відкритому сонці надворі. Якщо ви живете в теплому регіоні, влітку спробуйте винести рослину на вулицю. Але робіть це поступово, щоб уникнути надмірного сонячного впливу.

Якщо алое в’яне або його листя жовтіє чи коричневіє, можливо, ви його переливаєте, а це ускладнює цвітіння. Також можна спробувати навесні внести добриво, але в помірній кількості.

Як збирати гель алое вера

Окрім декоративності, листя алое містить прозорий гель — популярний домашній засіб. За даними Mayo Clinic, ця речовина може пришвидшувати загоєння опіків першого й другого ступеня та сприяти загоєнню ран. Нанесення гелю алое на шкіру також може допомогти зменшити акне та почервоніння при легкому або помірному псоріазі.

Тому, коли вам потрібен гель, можна зрізати листок алое (якомога ближче до стебла) і прикласти соковитий зріз до опіку чи подразненої ділянки.

Дехто також використовує сік алое вера як кондиціонер для волосся, засіб для зняття макіяжу або навіть гель для брів. Немає гарантії, що він працюватиме краще за спеціалізовані косметичні засоби, але отримати більше соку можна, розрізавши лист уздовж і вийнявши м’якоть ложкою. Поки рослина здорова — вона продовжуватиме відрощувати нове листя!

Як розмножити алое вера

Можливо, це вас здивує, але алое вера справді можна виростити з живців. Однак цей спосіб розмноження не надто надійний, тому шанси отримати життєздатну рослину невисокі.

Перш ніж відокремлювати «дітки» алое (молоді пагони, що є частиною кореневої системи), переконайтеся, що вони досягли щонайменше однієї п’ятої розміру материнської рослини.

Коли настане час, обережно приберіть ґрунт біля основи молодого пагона. Використовуйте чистий і гострий ніж, щоб відрізати «дітку» від основної рослини. Посадіть її в новий горщик із ґрунтовою сумішшю та залиште на один тиждень без поливу. Після цього доглядайте за молодою рослиною так само, як і за дорослим алое.

Як пересадити алое вера

Алое — це сукулент із невеликою кореневою системою, тому пересаджувати його потрібно нечасто — лише тоді, коли ви помітите, що корінням стало тісно або рослина починає перекидатися в горщику. Збільшення розміру горщика може допомогти уникнути уповільнення росту листя та його в’янення.

Як пересадити алое — покроково:

Виберіть горщик, достатньо важкий, щоб утримувати сукулент, і з хорошим дренажем. Полийте рослину за 24 години до пересадки. Якщо алое виглядає перелитим (листя в’яне), цей крок можна пропустити. Обережно вийміть алое з горщика. Якщо коріння зачепилося, повільно й акуратно його звільніть. Помістіть рослину в новий горщик із якісною ґрунтовою сумішшю. Не насипайте забагато землі — корінню потрібен простір для доступу повітря. Полийте рослину одразу після пересадки.

