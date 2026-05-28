Княгиня Шарлін з’явилася на заході в образі, який нагадав лук королеви Летиції
Княгиня Шарлін продемонструвала новий вишуканий образ під час публічного заходу, який вона відвідала зі своїм чоловіком князем Альбером II.
Шарлін одягла сукню-сорочку біло-блакитного кольору з принтом від Sara Roka з поясом, що підкреслює талію, завітавши на захід Monaco Blue Initiative в Океанографічному музеї. Ця подія також стала ідеальним приводом для підписання історичної угоди про співпрацю між фондами князя та княгині.
На заході, що тісно пов’язаний з охороною океану, всі погляди були прикуті до Шарлін, яка продемонструвала один із своїх найяскравіших і літніх луків.
На княгині була сукня від італійського бренду Sara Roka, середньої довжини з бавовняного попліну, що виділяється оригінальним кроєм. З класичним коміром, застібкою на ґудзики спереду і рукавами три чверті, сукня грає з об’ємом завдяки спідниці і широкому темно-синьому поясу на талії. Шарлін також взула туфлі-човники Gianvito Rossi і взяла із собою клатч від Dior.
Цей образ Шарлін нагадує нам вбрання королеви Летиції, яке вона носила на Майорці під час літньої відпустки 2023 року, на літньому прийомі у палаці Марівент. Пізніше цю ж сукню носила і старша дочка Летиції — принцеса Леонор.