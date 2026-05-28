Рахунки за газ в Україні переводять у новий формат: що треба знати про зміни

Газ

Реклама

У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» змінились правила розрахунку за природний газ. Тепер клієнтам для оплати за спожите блакитне паливо можна користуватися застосунком КУБ.

Про це повідомили у компанії.

У застосунку всі платіжки зберігаються в одному архіві. Там ви можете будь-якої миті перевірити історію платежів, швидко знайти потрібний рахунок і відстежувати обсяги споживання газу.

Реклама

Власник особового рахунку може відмовитися від паперової платіжки:

через «Історію розрахунків»

через «Профіль» → «Мої розрахунки» → «Актуальний рахунок»після оплати рахунку

Комуналка в Україні — останні новини

В Україні змінили правила перерахунку платіжок за тепло та гарячу воду під час надзвичайних ситуацій, зокрема після російських ударів по інфраструктурі.

Також від 1 травня в Україні припинили діяти певні тарифні пільги, зокрема для користувачів електроопалення. Хоча базовий тариф на світло, ймовірно, залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год, пільгова ціна 2,64 грн на перші 2000 кВт-год з завершенням опалювального сезону більше не діє.

Новини партнерів