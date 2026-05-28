Рахунки за газ в Україні переводять у новий формат: що треба знати про зміни
Для зручного керування рахунками та послугами група «Нафтогаз» створила офіційний мобільний застосунок КУБ.
У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» змінились правила розрахунку за природний газ. Тепер клієнтам для оплати за спожите блакитне паливо можна користуватися застосунком КУБ.
Про це повідомили у компанії.
У застосунку всі платіжки зберігаються в одному архіві. Там ви можете будь-якої миті перевірити історію платежів, швидко знайти потрібний рахунок і відстежувати обсяги споживання газу.
Власник особового рахунку може відмовитися від паперової платіжки:
через «Історію розрахунків»
через «Профіль» → «Мої розрахунки» → «Актуальний рахунок»після оплати рахунку
В Україні змінили правила перерахунку платіжок за тепло та гарячу воду під час надзвичайних ситуацій, зокрема після російських ударів по інфраструктурі.
Також від 1 травня в Україні припинили діяти певні тарифні пільги, зокрема для користувачів електроопалення. Хоча базовий тариф на світло, ймовірно, залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год, пільгова ціна 2,64 грн на перші 2000 кВт-год з завершенням опалювального сезону більше не діє.