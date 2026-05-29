Королева Летиция в летнем платье с халтером и в эспадрильях посетила книжную ярмарку
Королева Летиция присутствовала сегодня на открытии Мадридской книжной ярмарки в парке Ретиро в Мадриде.
На мероприятии Ее Величество появилась в платье от Адольфо Домингеса из коллекции El Retiro, которое она впервые продемонстрировала в Севилье в 2020 году. Это был идеальный летний образ для книжной выставки.
Мадридская книжная 85-я ярмарка, проходившая с 29 мая по 14 июня и посвященная юмору как центральной теме, вновь объединяет авторов, иллюстраторов, издателей и читателей на одном из крупнейших культурных событий страны. И с точки зрения моды, это также одна из тех площадок, где королева Летиция склонна ослаблять протокол.
Для визита она обычно выбирает более летние, менее церемониальные модели, со свежим или неожиданным акцентом, способные органично вписаться в популярную атмосферу ярмарки, не теряя при этом своего личного стиля.
Синее платье с воротником-халтером оставляет плечи открытыми и привлекает все внимание к шее и рукам королевы, а здесь ей есть чем похватстаься. Спортивная форма Летиции завораживает. Образ свой она дополнила светлыми эспадрильями на платформе и серьгами в ушах, а волосы распустила.
