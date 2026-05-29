Копейные средства вместо химии: проверены методы, чтобы полотенца снова пахли свежестью

Простые способы могут вернуть полотенцам аромат свежести / © Pixabay

Реклама

Даже после тщательной стирки махровые полотенца могут неприятно пахнуть. Чаще всего затхлый запах появляется во влажную погоду или из-за неправильной сушки ткани. Обычный порошок не всегда помогает решить эту проблему, ведь причиной они являются накопление влаги, бактерий и остатков моющих средств в волокнах.

О том, как эффективно избавиться от проблемы с помощью простых домашних средств, рассказывает портал WomanLife.

Почему появляется неприятный запах

Исследования показывают, что влажные ткани создают идеальную среду для развития бактерий и грибков. Особенно быстро запах появляется на толстых махровых полотенцах в теплых помещениях или при условии сушки без доступа свежего воздуха.

Реклама

Основные причины появления запаха:

длительное нахождение ткани во влажном состоянии;

использование слишком большого количества стирального порошка или кондиционера;

жидкая стирка;

плохая вентиляция в ванной;

загрязненная стиральная машина (влага на резиновых уплотнителях способствует появлению плесени).

Копейные средства: уксус и сода

Чтобы убрать запах сырости, совсем не обязательно покупать дорогостоящие химические средства. На помощь придут обычные продукты, которые есть на каждой кухне.

Уксус является одним из самых эффективных средств. Он нейтрализует запахи, вымывает остатки химии и отлично смягчает ткань. Достаточно добавить стакан уксуса в кондиционерный отсек и запустить стирку при высокой температуре. Чтобы убрать кислый аромат уксуса, после цикла можно включить дополнительное полоскание.

Пищевая сода действует как мощный абсорбент. Она поглощает запахи, снижает влажность и очищает волокна. Добавьте 2–3 столовых ложки соды непосредственно во время стирки или предварительно замочите полотенца в теплой воде с этим средством.

Реклама

Как спасти старые полотенца

Если затхлый запах въелся в ткань давно, потребуется комплексный подход. Сначала замочите полотенца в теплой воде с добавлением уксуса. После этого выстирайте их в машинке с содой и обязательно полностью высушите на солнце (солнечные лучи естественным путем уничтожают бактерии). В тяжелых случаях специалисты советуют постирать полотенца дважды подряд вообще без использования кондиционера.

Эксперты также предостерегают от чрезмерного захвата смягчителей для тканей. Избыток кондиционера оседает в волокнах, что ухудшает способность полотенца впитывать воду и только усиливает парниковый эффект для бактерий.

Чтобы предотвратить возврат проблемы, соблюдайте простые правила: всегда расправляйте ткань во время сушки, не оставляйте влажные вещи в корзине для белья или закрытом барабане стиральной машины, а также регулярно проветривайте ванную комнату.

Напомним, серые и засаленные кухонные полотенца, которые нельзя отстирать даже с помощью современных порошков, является распространенной проблемой в быту. Но японский метод замачивания , основанный на натуральных ингредиентах, возвращает кухонным полотенцам белье.

Реклама

Новости партнеров