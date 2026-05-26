ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
112
Время на прочтение
2 мин

Как вернуть полотенцам мягкость: эффективные домашние средства, которые работают лучше кондиционера

Мягкие, пушистые полотенца — это не только о комфорте, но и о правильном уходе за тканью. Со временем даже качественные махровые полотенца становятся жесткими, теряют впитывание влаги и неприятно «драют» кожу.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Как вернуть мягкость полотенцам

Как вернуть мягкость полотенцам / © pexels.com

Эксперты по уходу за текстилем объясняют: причина почти всегда одна — накопление остатков моющего средства, минералов из жесткой воды и жира. Но есть простой домашний способ вернуть полотенцам мягкость без дорогих кондиционеров.

Почему полотенца становятся жесткими

Со временем волокна полотенец «забиваются»:

  • остатками стирального порошка или геля;

  • минералами из воды (кальций, магний);

  • остатками кондиционеров для белья.

Это создает тонкую пленку, которая:

  • уменьшает поглощение влаги;

  • делает ткань жесткой;

  • способствует появлению неприятного запаха.

Уксус+сода: самый эффективный домашний способ

Белый уксус и пищевая сода — два самых мощных натуральных средства для восстановления полотенец.

Как работает метод:

  1. Уксус растворяет остатки порошка и минеральные отложения.

  2. Сода нейтрализует запахи и смягчает волокна.

  3. Вместе они перезапускают структуру ткани.

Как правильно стирать полотенца с уксусом и содой

Шаг 1: стирка с уксусом

  1. Положите полотенца в стиральную машину.

  2. Добавьте 1–2 стакана белого уксуса.

  3. Не добавляйте порошок и кондиционер.

  4. Запустите горячий цикл стирки.

Уксус очищает волокна и убирает накопление средств.

Шаг 2: стирка с содой

  1. Не вынимая полотенца, запустите второй цикл.

  2. Добавьте ½ стакана пищевой соды.

  3. Снова выберите горячую воду.

Сода нейтрализует запахи и добавляет мягкость ткани.

Шаг 3: правильная сушка

  • сушите полотенца полностью до сухого состояния;

  • желательно в сушилке или на свежем воздухе;

  • не оставляйте влажными в машине.

Важные советы экспертов

  • не используйте уксус и соду одновременно в одном цикле — они нейтрализуют действие друг друга;

  • не применяйте кондиционер для белья — он только ухудшает поглощение;

  • не перегружайте стиральную машину;

  • используйте меньше стирального средства.

Как получить полотенца как из отеля дома

Чтобы полотенца были как в отеле:

  • стирайте их отдельно от другой одежды;

  • используйте горячую воду;

  • регулярно очищайте их уксусом (раз в 3–4 недели);

  • тщательно высушивайте.

FAQ

Почему полотенца после стирки становятся жесткими?

Из-за накопления стирального порошка, кондиционера и минералов из жесткой воды, покрывающих волокна ткани.

Можно ли использовать уксус и соду вместе?

Нет. Их нужно использовать в отдельных циклах стирки, чтобы каждое средство работало максимально эффективно.

Как часто стирать полотенца с уксусом?

Оптимально — раз в 3–4 недели или когда полотенца теряют мягкость и начинают неприятно пахнуть.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie