Копійчані засоби замість хімії: перевірені методи, щоб рушники знову пахли свіжістю

Прості способи можуть повернути рушникам аромат свіжості

Навіть після ретельного прання махрові рушники можуть неприємно пахнути. Найчастіше затхлий запах з’являється у вологу погоду або через неправильне сушіння тканини. Звичайний порошок не завжди допомагає вирішити цю проблему, адже причиною смороду є накопичення вологи, бактерій та залишків мийних засобів у волокнах.

Про те, як ефективно позбутися проблеми за допомогою простих домашніх засобів, розповідає портал WomanLife.

Чому з’являється неприємний запах

Дослідження показують, що вологі тканини створюють ідеальне середовище для розвитку бактерій і грибків. Особливо швидко запах з’являється на товстих махрових рушниках у теплих приміщеннях або за умови сушіння без доступу свіжого повітря.

Основні причини появи запаху:

тривале перебування тканини у вологому стані;

використання занадто великої кількості прального порошку чи кондиціонера;

рідке прання;

погана вентиляція у ванній кімнаті;

забруднена пральна машина (волога на гумових ущільнювачах сприяє появі плісняви).

Копійчані засоби: оцет та сода

Щоб прибрати запах вогкості, зовсім не обов’язково купувати дорогі хімічні засоби. На допомогу прийдуть звичайні продукти, які є на кожній кухні.

Оцет є одним із найефективніших засобів. Він нейтралізує запахи, вимиває залишки хімії та чудово пом’якшує тканину. Достатньо додати склянку оцту у відсік для кондиціонера та запустити прання за високої температури. Щоб прибрати кислий аромат самого оцту, після циклу можна увімкнути додаткове полоскання.

Харчова сода діє як потужний абсорбент. Вона поглинає запахи, зменшує вологість та очищає волокна. Додайте 2–3 столові ложки соди безпосередньо під час прання або ж попередньо замочіть рушники у теплій воді з цим засобом.

Як врятувати старі рушники

Якщо затхлий запах в’ївся у тканину дуже давно, знадобиться комплексний підхід. Спочатку замочіть рушники у теплій воді з додаванням оцту. Після цього виперіть їх у машинці з содою та обов’язково повністю висушіть на сонці (сонячне проміння природним шляхом знищує бактерії). У найважчих випадках фахівці радять випрати рушники двічі поспіль взагалі без використання кондиціонера.

Експерти також застерігають від надмірного захоплення пом’якшувачами для тканин. Надлишок кондиціонера осідає у волокнах, що погіршує здатність рушника вбирати воду і лише посилює парниковий ефект для бактерій.

Щоб запобігти поверненню проблеми, дотримуйтесь простих правил: завжди розправляйте тканину під час сушіння, не залишайте вологі речі в кошику для білизни або закритому барабані пральної машини, а також регулярно провітрюйте ванну кімнату.

Нагадаємо, сірі й засмальцьовані кухонні рушники, які не можна відіпрати навіть за допомогою сучасних порошків, є розповсюдженою проблемою в побуті. Але японський метод замочування, що базується на натуральних інгредієнтах, повертає кухонним рушникам білизну.

