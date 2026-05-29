Россия может готовить удар по самому болезненному месту Европы: детали тревожного прогноза

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Европейские органы безопасности испытывают серьезные опасения относительно подготовки России к масштабным гибридным и физическим атакам на энергетическую инфраструктуру региона. Наибольшая угроза фиксируется на северо-восточной границе НАТО вблизи стран Балтии.

Об этом в своем аналитическом материале для издания OilPrice.com сообщил эксперт Саймон Уоткинс.

Позиция России по отношению к Европе

По его словам, Россия долгое время находится в конфронтации с западными странами и сейчас этот процесс переходит в критическую стадию. Фактическая война России против Запада продолжается с февраля 2007 года. Тогда Владимир Путин выступил против расширения НАТО на Восток, после чего Эстония испытала масштабную кибератаку.

Реклама

«Потом у нас было начало сухопутного сопротивления, война России против Грузии в 2008 году, где мы ничего не предприняли, чтобы отказать его от дальнейших действий на Запад, затем первое вторжение в Украину и аннексия Крыма в 2014 году, где мы снова почти ничего не совершили, а затем второе вторжение в Украину в 2022 году. Сейчас мы находимся в завершающей фазе, в которой мы занимаем позицию, а Россия проверяет нашу решительность», — заявил собеседник издания.

Направления потенциальных ударов

По оценкам структур безопасности ЕС, под угрозой оказались газопроводы, электрические кабели, морские коммуникации и цифровые системы управления. Россия уже отработала эти инструменты во время войны в Украине и готова применить их против Европы.

Эксперт отметил, что сейчас ожидаются как гибридные удары, аналогичные событиям прошлых лет, так и прямые физические атаки, количество которых в последнее время возросло. По его словам, главными целями могут оказаться газовая инфраструктура, электрические кабели, морские коммуникации и системы управления.

Читайте также У Путина теперь только один вариант закончить войну: эксперт предупредила о новом наступлении Кремля

«Полный спектр этих мер уже был использован Россией в Украине, поэтому они готовы к развертыванию, когда Путин пожелает — это лишь вопрос того, насколько далеко он готов расширить границы, прежде чем подумает, что мы отреагируем настоящей силой сдерживания», — пояснил источник в ЕС.

Реклама

Институт исследований безопасности ЕС и Министерство обороны Великобритании ранее фиксировали случаи повреждения подводных кабелей российскими судами (в частности, Eagle S и «Сканларк»). Кроме того, три российские подлодки проводили разведку и картографирование газопроводов и электросетей в Северном море.

Подводные электросети и газопроводы в Балтийском и Северном морях также очень уязвимы к аналогичным атакам, и эти же возможности доступны для атак на электросети, чтобы вызвать каскадные региональные отключения электроэнергии в тесно связанных европейских электросетях. Все это является частью продолжающейся серой войны России с Западом, которая сейчас сосредоточена на Европе и преследует цель критически взорвать нас, не пересекая границу, запускающую статью 5 и откровенную войну между НАТО и Россией», — подчеркнул собеседник издания.

Причины активизации Кремля

Аналитик Саймон Воткинс выделяет несколько главных факторов, заставляющих российское руководство действовать более агрессивно именно сейчас:

1.Проблемы с мобилизацией в РФ. По данным разведок в Вашингтоне, Лондоне и Москве, российская армия способна компенсировать новыми рекрутами только 70% своих потерь на фронте. Сеть призыва приходится расширять на крупные города, что создает внутриполитические риски для Кремля.

Реклама

2.Новая финансовая помощь Украине. Согласование пакета помощи от ЕС на сумму 90 миллиардов евро существенно усугубляет оборонные возможности Украины.

3.Экономический ущерб России от ударов по НПЗ. Из-за атак украинских беспилотников на энергетические объекты РФ терпит миллиардный ущерб и теряет доходы от экспорта нефти через порты Балтийского моря.

4.Ужесточение санкций Евросоюза. Новые ограничения направлены на полную ликвидацию российского теневого флота, перекрытие криптовалютных путей обхода санкций и полное прекращение импорта российского газа и нефти.

5.Масштабное перевооружение Европы. Расширение НАТО и резкий рост оборонных бюджетов европейских стран лишают Россию шансов на победу в открытом военном конфликте.

Реклама

Учитывая эти факторы, европейские чиновники считают, что энергетическая сеть континента превратилась в линию фронта «серой войны», однако Запад декларирует готовность дать отпор для сдерживания дальнейших действий РФ.

Угроза России для ЕС — последние новости

Напомним, ночью 29 мая дрон РФ влетел в 10-этажное здание в румынском городе Галац. Пострадали по меньшей мере два человека. Оказалось, что беспилотник русский. Военные хоть и подняли два истребителя для перехвата, но БПЛА не уничтожили.

Впоследствии, в Кремле отреагировали на инцидент с российским дроном, влетевшим в многоэтажку в Румынии, и намекнули, что «фюрер» все знает.

Страны Европы и НАТО осудили следующие действия Российской Федерации. В частности, США сделали предупреждение Москве и подчеркнули, что осуждают вторжение дрона на территорию страны Альянса.

Реклама

Новости партнеров