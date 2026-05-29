Як швидко нагострити ножі м’ясорубки без майстра та дорогих інструментів: перевірені методи

Як заточити ножі м’ясорубки власноруч

З часом м’ясорубка починає гірше працювати: м’ясо мнеться, а не ріжеться, пристрій забивається і потребує більше зусиль для використання. Найчастіша причина — затуплення ножа. Але необов’язково звертатися до майстра або купувати спеціальні інструменти. У більшості випадків заточити м’ясорубку можна вдома власноруч.

Як швидко заточити ніж м’ясорубки в домашніх умовах

Заточування на наждачному папері. Це найпростіший і найпоширеніший метод. Покладіть наждачний папір на рівну поверхню, його зернистість має бути до 400, та змочіть водою. Круговими рухами водіть ножем і решіткою по паперу, еревіряйте рівномірність заточки. Цей спосіб дозволяє швидко відновити ріжучу поверхню.

Скляна або дзеркальна поверхня й абразив. Якщо немає наждачного паперу, можна використати скло. Насипте трохи дрібного абразиву — соди, чи пасти на скляну поверхню і рівномірно рухайте ніж, контролюючи кут прилягання. Цей метод підходить для легкого затуплення.

Заточування парне — ніж та решітка. Важливо, щоб ці дві деталі завжди були притерті одна до одної. Покладіть їх разом на абразив — сіль чи соду, рухайте круговими рухами, домагаючись ідеального прилягання поверхонь. Це підвищує ефективність різання.

Керамічна тарілка чи дно чашки. Це вкрай дієвий метод. Об неглазуровану частину кераміки легкими рухами заточіть ножі, потім добре промийте.

Під час заточування важливо не змінювати кут ножа, не натискати занадто сильно, варто заточувати ніж та решітку, перевіряти щільність прилягання. Після роботи необхідно ретельно вимити деталі м’ясорубки, щоб частинки металевого пилу чи абразиву не потрапили до їжі.

