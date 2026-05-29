Віктор Орбан прокоментував атаку дрона на Румунію, але оминув головне — подробиці

Після удару російського дрона по країні НАТО Орбан закликав до «нейтралітету».

Олена Капнік
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив співчуття постраждалим внаслідок влучання «Шахеда» у багатоповерхівку в Румунії. Втім, як відданий прихильник Кремля він униккнув згадки про те, що дрон був російським.

Про це політик написав у соцмерехі Х.

Інцидент він назвав «дроновою атакою проти сусідньої Румунії», і слова не згадавши про походження повітряної цілі. Водночас Орбан додав, що війна «становить загрозу для сусідніх країн»

Окрім того, експрем’єр закликав нову угорську владу «зберігати політику нейтралітету» — це було за його уряду.

«Ми закликаємо новий уряд Угорщини зберігати політику нейтралітету, яку провадив попередній уряд, і утриматися від кроків до провоєнної політики, яку просувають у деяких частинах Європи», — написав Віктор Орбан.

Реакція Угорщини на падіння дрона РФ у Румунії

Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан засудила атаку безпілотника в Румунії. Вона наголосила на «важливісті єдності, сили та стримування для Європи і НАТО».

«Угорщина рішуче засуджує будь-який напад, який ставить під загрозу цивільне населення та порушує територію та повітряний простір суверенної держави-члена ЄС та НАТО», — наголосила міністерка.

Нагадаємо, Румунія терміново звернулась до НАТО та ЄС через російську атаку. Президент країни Нікушор Дан наголосив, що йдеться про «неприпустиме порушення суверенітету» країни. З його слів, «повна відповідальність лежить на РФ». Своєю чергою, Бухарест не прийме, «щоб агресія Росії загрожувала безпеці румунських громадян».

Водночас румунське МЗС назвало подію, «серйозною ескалацією» з боку РФ. Країна вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це «серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору».

